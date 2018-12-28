Штраф за неоплату парковки в Москве повысят с 9 января

Повышенный штраф за неоплату парковки в Москве вступит в силу с 9 января 2019 года, передал ТАСС.

Закон о повышении штрафа с 2,5 до 5 тысяч рублей официально опубликован на портале мэрии. Поскольку эти поправки считаются социально значимыми, документ вступит в силу только спустя 10 дней с момента размещения на mos.ru. Но в Москве во время новогодних праздников парковка будет бесплатной. Поэтому штрафовать по новым расценкам начнут только с 9 января.

Ранее "РГ" писала, что повышение штрафов одобрила Московская городская дума. Закон был принят, поскольку на ряде улиц тариф за час парковки вырос с 15 декабря с 200 до 380 рублей. И если нужно оставить машину на полдня, то дешевле не платить за парковку, а просто отдать штрафные 2,5 тысячи рублей.