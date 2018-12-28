"Русал" избрал нового председателя Совета директоров

Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров. Им стал француз Жан-Пьер Тома, который ранее занимал пост независимого неисполнительного директора компании. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже. Новый глава Совета директоров вступит в должность с 1 января 2019 года.

До этого пост председателя Совета покинул Маттиас Варниг, объяснив свое решение новым этапом стратегического развития и возможным исключением "Русала" из американского санкционного списка.

"Я уверен, что могу передать своему преемнику компанию, прошедшую успешный путь развития. Моя задача выполнена. Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров", - пояснил Варниг.

Варниг работал председателем Совета директоров с 2012 года. За шесть лет в компании прошли мероприятия по оптимизации затрат и значительному сокращению долга, благодаря чему акционеры стали снова получать дивиденды.