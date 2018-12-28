Новости

Стена от украинских нарушителей появилась в Крыму 06:57
"Русал" избрал нового председателя Совета директоров 06:46
На Алтае восемь детей пострадали в ДТП с автобусом 06:44
При столкновении грузовика и автобуса в Японии пострадали 17 человек 06:38
Украинский политолог Ковтун отреагировал на попадание в "Миротворец" 05:45
В Якутии подготовились к поискам фрагментов ракеты-носителя "Союз" 05:42
Циклон оставил без света жителей Сахалина 05:36
Путин подписал закон об отмене национального роуминга 05:33
Пожар произошел в забайкальской школе во время новогоднего праздника 05:22
Не менее 14 летных аппаратов провели разведку у границ РФ за неделю 05:14
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6 05:10
В Хабаровском крае снегоход пропавшего охотника нашли на дне реки 04:47
Во Франции накрытый лавиной мальчик час пролежал под снегом и выжил 04:45
Неизвестный сообщил о бомбе на вокзале Страсбурга 03:52
В США полиция обнаружила тела двух подростков в "саду Санта-Клауса" 03:40
Украинская семья потеряла квартиру из-за кредита на телефон 02:55
Песков рассказал о формате новогоднего обращения президента 02:32
США признались в бессилии против российского "Авангарда" 02:29
Путин поздравил с Новым годом артистов Большого театра 02:21
Путин смягчил наказание за "репосты" 02:10
Конгресс перенес на следующий год обсуждение бюджета США 01:49
На заводе Haval под Тулой собрали первый кроссовер 01:26
В музее Осло пропали шесть картин Мунка 00:49
Президент подписал закон о запрете жестокого обращения с животными 00:16
В Финляндии задержали россиянку по запросу США 27.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28.12.2018 06:46
Рубрика: Экономика

"Русал" избрал нового председателя Совета директоров

Текст: Ольга Игнатова

Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров. Им стал француз Жан-Пьер Тома, который ранее занимал пост независимого неисполнительного директора компании. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже. Новый глава Совета директоров вступит в должность с 1 января 2019 года.

Компания "Русал" будет перерегистрирована в России

До этого пост председателя Совета покинул Маттиас Варниг, объяснив свое решение новым этапом стратегического развития и возможным исключением "Русала" из американского санкционного списка.

"Я уверен, что могу передать своему преемнику компанию, прошедшую успешный путь развития. Моя задача выполнена. Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров", - пояснил Варниг.

Варниг работал председателем Совета директоров с 2012 года. За шесть лет в компании прошли мероприятия по оптимизации затрат и значительному сокращению долга, благодаря чему акционеры стали снова получать дивиденды.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Металлургия и горнодобыча Русал
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Стена от украинских нарушителей появилась в Крыму
США признались в бессилии против российского "Авангарда"
Путин подписал закон об отмене национального роуминга
Россиян нет среди пострадавших во время нападения на церковь в Вене
В Финляндии задержали россиянку по запросу США