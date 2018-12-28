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Суд в Польше обязал немецкий канал извиниться за сериал о войне

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    28.12.2018, 15:07
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Продолжается громкий скандал, разгоревшийся вокруг немецкого мини-сериала "Наши матери, наши отцы" 2013 года в Польше.

В 2016-м ветеран Армии Крайовой, бывший узник концлагеря в Освенциме и участник Варшавского восстания при поддержки Всемирного союза солдат АК подал в суд на немецкий канал ZDF, отвечающий за производство трехсерийного телефильма.

Фото: kinopoisk.ru
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По мнению истца, АК выставлена в картине "в невыгодном для поляков свете". Среди прочего, указывается на причастность ее к геноциду евреев.

Окружной суд Кракова постановил, что немецкая и польская телекомпания, показавшие ленту, обязуются принести извинения и выплатить компенсацию в размере 20 тысяч злотых (5,4 тысяч долларов США), сообщает ТАСС.

Интересно, что в 2013 году прокуратура Варшавы отказалась от расследования по факту публичного оскорбления поляков после показа фильма на местном ТВ.

Отметим, что фильм, главную роль в котором исполнил известный немецкий актер Фолькер Брух ("Вавилон-Берлин""Девушка, которая застряла в паутине"), в свое время вызвал негативную реакцию и в России, став темой возмущенного официального письма МИД РФ в адрес посла ФРГ.

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