Умер актер из фильмов Скорсезе и "Клана Сопрано" Фрэнк Адонис

В Лас-Вегасе в возрасте 83 лет умер американский актер, режиссер и сценарист Фрэнк Адонис.

Как сообщает TMZ со ссылкой на супругу актера, он скончался 26 декабря в своем доме в результате продолжительной болезни.

По словам вдовы, у актера долгое время наблюдались проблемы с почками. В последние девять дней он был подключен к искусственной вентиляции легких.

"По нему будут скучать. Он был отличным отцом и потрясающим мужем. Он помогал всем своим друзьям, как мог. Он был выдающимся сценаристом, режиссером и актером. И моим лучшим другом", - сказала жена покойного.

У Адониса была яркая карьера в Голливуде, насчитывающая около 40 работ. Наиболее известен ролями в фильмах Мартина Скорсезе "Славные парни", "Бешеный бык", "Казино", а также в картинах "Уолл-стрит", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Пес-призрак: Путь самурая", "Настоящая любовь" и других. Кроме того, Фрэнк отметился ролью в культовом сериале "Клан Сопрано".