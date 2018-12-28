В США продают ЛуАЗ в идеальном состоянии

В Америке продают ЛуАЗ 969М 1991 года выпуска. За автомобиль просят приличную сумму - 8 990 долларов (618 200 рублей). Владелец уточнил, что подобных "джипов" в США всего четыре штуки: два - в Северной Каролине, один в штате Вашингтон и еще один - в дилерском центре в Массачусетсе.

"Автомобиль идеально подходит для землевладельцев, охотников, фермеров, ландшафтных дизайнеров. У меня семья из четырех человек с маленькими детьми, и они любят ездить на нем на рыбалку, - уточняется в объявлении.

Выставленный на продажу ЛуАЗ имеет 1,2-литровый четырехцилиндровый двигатель с карбюратором от Lada, 4-ступенчатую МКП, полный привод. Автомобиль оснащен 14-дюймовыми дисками. Также владелец обновил ремни безопасности, модернизировал фары и поставил противотуманки Hella.

Уточняется, что внедорожник имеет оригинальные запчасти с маркировкой СССР, в числе которых - радиоприемник.

Любители раритетов также могут приобрести необычный МАЗ, который выставили на продажу за 5 200 000 рублей.