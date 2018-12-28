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28.12.2018 15:22
Рубрика: Легковые авто

В США продают ЛуАЗ в идеальном состоянии

Текст: Виктория Чернышева
Фото: wilmington.craigslist.org Фото: wilmington.craigslist.org
Фото: wilmington.craigslist.org

В Америке продают ЛуАЗ 969М 1991 года выпуска. За автомобиль просят приличную сумму - 8 990 долларов (618 200 рублей). Владелец уточнил, что подобных "джипов" в США всего четыре штуки: два - в Северной Каролине, один в штате Вашингтон и еще один - в дилерском центре в Массачусетсе.

"Автомобиль идеально подходит для землевладельцев, охотников, фермеров, ландшафтных дизайнеров. У меня семья из четырех человек с маленькими детьми, и они любят ездить на нем на рыбалку, - уточняется в объявлении.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Выставленный на продажу ЛуАЗ имеет 1,2-литровый четырехцилиндровый двигатель с карбюратором от Lada, 4-ступенчатую МКП, полный привод. Автомобиль оснащен 14-дюймовыми дисками. Также владелец обновил ремни безопасности, модернизировал фары и поставил противотуманки Hella.

Уточняется, что внедорожник имеет оригинальные запчасти с маркировкой СССР, в числе которых - радиоприемник.

Любители раритетов также могут приобрести необычный МАЗ, который выставили на продажу за 5 200 000 рублей.

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