Необычный МАЗ выставили на продажу за 5,2 млн рублей

В Сети появилось объявление о продаже автомобиля MAZZY.

Основой для уникального хот-рода послужил МАЗ-501. Создатель - белорусский мастер Юрий Шиф - взял кабину от армейского грузовика, отреставрировал ее и установил ее на шасси Chevrolet Suburban GMT400. Получился пикап с отделкой красным деревом и сиденьями из настоящего мексиканского пончо. Кабина выглядит проржавевшей, однако это лишь видимость: разводы выполнены специальной краской.

Подобных автомобилей в мире больше нет, а потому цена у него приличная: 5 200 000 рублей.

В документах указано, что автомобиль 1994 года выпуска имеет 3,5-литровый двигатель. Однако, как уточняется в объявлении, MAZZY оснащен 7,5-литровым силовым агрегатом V8 мощностью 290 л.с, автоматической КПП, задним приводом. Многие элементы шасси и кузова были рассчитаны и созданы с нуля. Задний мост и его подвеска производства Chevrolet. Пробег хот-рода - 28 599 километра.

Особенность автомобиля - то, что в кузов можно закатить мотоцикл. Для него есть специальный крепеж.

"Это вполне логично: заказчик машины - мотоциклист, создатель - тоже", - уточняется в объявлении.

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