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Рубрика: Легковые авто

Новая Skoda Octavia: стали известны сроки премьеры

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda. Новая Skoda Octavia лишится спорного лица с четырьмя "глазами". Фото: Пресс-служба Skoda.
Новая Skoda Octavia лишится спорного лица с четырьмя "глазами". Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda Octavia четвертого поколения появится во второй половине 2019 года. Как утверждает издание Auto Bild, модель может дебютировать или на автосалоне во Франкфурте, или в рамках отдельной презентации.

Сообщается, что чехи вернутся к дизайну передней части с двумя блок-фарами, спорное решение с "четырехглазой" оптикой уйдет в прошлое.  

Салон новинки должен стать чуть более просторным, а объем багажника лифтбека может превысить 590 л.

Фото: www.auto.cz
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По данным издания, в техническом плане изменений не будет - автомобиль получит ту же линейку двигателей, что и сейчас. Чуть позже появится гибридная версия, но в России ее ждать не стоит.

Сначала покажут лифтбек, а следом за ним с небольшим интервалом - универсал. До нашей страны новая модель вряд ли доберется раньше конца 2020 года. 

Ранее директор по продажам и маркетингу фирмы Skoda Алан Фейвей заявил, что новая машина станет настоящим произведением искусства.

Напомним, Octavia нынешней генерации предлагается в России с тремя двигателями (1,4 л, 1,6 л, и 1,8 л.) и в трех комплектациях (Active, Ambition, Style). Набор вариантов одинаков для лифтбеков российской сборки и универсалов чешского производства. Цены на модель стартуют от 1 063 000 рублей.

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