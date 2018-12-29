Новости

Министр труда назвал необходимую для преодоления бедности сумму 21:55
СМИ: Марлен Хуциев с супругой госпитализированы в Москве 21:18
Военные летчики доставили Деда Мороза в Сербию 21:14
Матч "Русской классики" ВХЛ завершился серией буллитов 21:07
Путин рассказал о планах на новогодние праздники 21:05
Путин сообщил, что договорился с Лукашенко поиграть в хоккей 20:59
Белорукова заняла четвертое место на первом этапе "Тур де Ски" 20:57
МИД указал на опасное развитие ситуации в Донбассе 20:54
СК опубликовал видео с места убийства топ-менеджера нефтяной компании 20:43
Собянин запустил "новогодний" транспорт 20:22
"Желтые жилеты" подожгли вход в здание Банка Франции в Руане 20:13
Неизвестный на автомобиле попытался прорваться в аэропорт Ганновера 20:07
ЦБ: В ноябре россияне активно скупали автомобили и телевизоры 20:01
СМИ: Первая группа американских военных покинула Сирию 19:44
"Невозвратные" билеты на поезда начнут продавать с 20 января 19:44
В правительстве рассказали, на сколько может подорожать жилье в 2019 году 19:41
В Минпросвещения предложили ввести ограничения по процедуре усыновления 19:08
В лобовом ДТП на Урале погибли три и пострадали два человека 19:05
Опрос: На Украине снизился уровень поддержки "евромайдана" 19:02
СМИ: КНДР инициирует секретные контакты с США 18:45
Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже 18:33
Глава Тувы подарил "особым" детям хаски и мяч с автографом Павлюченко 18:30
Порошенко подписал закон о расширении морской зоны Украины 18:23
МЧС открыло "горячую линию" после ДТП с шестью жертвами в ХМАО 18:17
Теннисист Хачанов стал третьим на турнире в Абу-Даби 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
29.12.2018 20:59
Рубрика: Власть

Путин сообщил, что договорился с Лукашенко поиграть в хоккей

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин рассказал, что договорился с Александром Лукашенко поиграть в хоккей и покататься на лыжах.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Владимир Путин играет в хоккей на Красной площади

В субботу российский президент во второй раз на этой неделе встретился со своим белорусским коллегой, чтобы обсудить вопросы интеграции. В этот же день вечером Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче "Ночная лига", который проходил на катке на Красной площади. Он рассказал, что предлагал Лукашенко остаться и тоже принять участие в матче, но тот не смог из-за занятости.

"Он сказал, что должен быть дома, в Минске, там много вопросов, дел текущих.  Перед Новым годом их всегда очень много, но мы с ним договорились , что увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся", - пояснил российский президент в интервью телеканалу "Россия 24". 

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле приняли к сведению призыв Меркель по украинским морякам
В Госдуме ответили на заявление Украины о потерях из-за блокады Крыма
Сервис поиска попутчиков подтвердил исчезновение женщины
Еврокомиссар Эттингер заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"
В Крыму открыли движение по первому участку трассы "Таврида"