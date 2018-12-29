Путин сообщил, что договорился с Лукашенко поиграть в хоккей

Владимир Путин рассказал, что договорился с Александром Лукашенко поиграть в хоккей и покататься на лыжах.

В субботу российский президент во второй раз на этой неделе встретился со своим белорусским коллегой, чтобы обсудить вопросы интеграции. В этот же день вечером Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче "Ночная лига", который проходил на катке на Красной площади. Он рассказал, что предлагал Лукашенко остаться и тоже принять участие в матче, но тот не смог из-за занятости.

"Он сказал, что должен быть дома, в Минске, там много вопросов, дел текущих. Перед Новым годом их всегда очень много, но мы с ним договорились , что увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся", - пояснил российский президент в интервью телеканалу "Россия 24".