В Бурятии напавшего на школу подростка отправили на лечение

В Бурятии завершился суд над подростком, который в начале года напал на своих одноклассников и учителя, а затем поджег класс. Несколько детей при этом получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, его отправили на принудительное медицинское лечение.

Кроме того, перед судом предстанут двое его соучастников.

"Их законные представители в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения ознакомления оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - уточнили в СК.