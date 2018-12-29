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29.12.2018 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии напавшего на школу подростка отправили на лечение

Текст: Алексей Бондарев

В Бурятии завершился суд над подростком, который в начале года напал на своих одноклассников и учителя, а затем поджег класс. Несколько детей при этом получили травмы.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, его отправили на принудительное медицинское лечение.

Кроме того, перед судом предстанут двое его соучастников.

"Их законные представители в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения ознакомления оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - уточнили в СК.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Нападение на школу в Бурятии
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