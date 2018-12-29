Фигурант дела о ЧП на шахте Соликамска оставлен под стражей

Горный мастер, который является фигурантом уголовного дела о ЧП в шахте в Соликамске Пермского края, оставлен под стражей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пермский краевой суд.

Ранее Соликамский городской суд арестовал до 22 февраля 2019 года четверых подозреваемых сотрудников подрядной организации. 27 декабря адвокаты обвиняемых направили апелляционные жалобы на избранную их подзащитным меру пресечения.

Напомним, пожар на шахте компании "Уралкалий" произошел 22 декабря. В это время там находились девять сотрудников подрядной строительной организации, все они погибли. 24 декабря был объявлен в Пермском крае днем траур.