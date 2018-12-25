В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте

Городской суд Соликамска арестовал всех подозреваемых по делу о гибели на шахте девяти рабочих.

- Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили ТАСС в суде.

Всего по этому делу проходят четыре человека. Они арестованы до 22 февраля.

Напомним, 22 декабря на шахте-4 Соликамского калийно-рудного управления-3 "Уралкалий" произошел пожар. В результате погибли девять рабочих. Их тела были подняты на поверхность в воскресенье вечером, все погибшие опознаны.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек".