Матч "Русской классики" ВХЛ завершился серией буллитов

В Альметьевске прошла "Русская классика" - традиционный матч Высшей хоккейной лиги, проводящийся на открытом воздухе. Местный "Нефтяник" принимал нефтекамский "Торос" и победил в серии буллитов со счетом 3:2.

"Русская классика" проводится в ВХЛ с 2012 года, в разные годы ее принимали Красноярск, Челябинск, Нижний Тагил, Тверь, Москва и Курган. В первой в истории ВХЛ "Русской классике" красноярский "Сокол" на своем льду проиграл ярославскому "Локомотиву" 2:3.

Событие организовано по аналогии с "Зимней классикой" НХЛ, которая проводится на регулярной основе с первых числах января, начиная с 2008 года. А не так давно состоялась "хоккейная классика" КХЛ - на поле футбольного стадиона в Санкт-Петербурге СКА принимал ЦСКА в рамках регулярного чемпионата и уступил 1:4. Несколькими днями ранее в таком же формате сборная России разгромила Финляндию в матче Кубка Первого канала 5:0. Оба матча стали рекордными по посещаемости.