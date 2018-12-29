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29.12.2018 21:07
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Матч "Русской классики" ВХЛ завершился серией буллитов

Текст: Данила Жиляев

В Альметьевске прошла "Русская классика" - традиционный матч Высшей хоккейной лиги, проводящийся на открытом воздухе. Местный "Нефтяник" принимал нефтекамский "Торос" и победил в серии буллитов со счетом 3:2.

Фото: Елена Руско/РИА Новости
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"Русская классика" проводится в ВХЛ с 2012 года, в разные годы ее принимали Красноярск, Челябинск, Нижний Тагил, Тверь, Москва и Курган.  В первой в истории ВХЛ "Русской классике" красноярский "Сокол" на своем льду проиграл ярославскому "Локомотиву" 2:3.

Событие организовано по аналогии с "Зимней классикой" НХЛ, которая проводится на регулярной основе с первых числах января, начиная с 2008 года. А не так давно состоялась "хоккейная классика" КХЛ - на поле футбольного стадиона в Санкт-Петербурге СКА принимал ЦСКА в рамках регулярного чемпионата и уступил 1:4. Несколькими днями ранее в таком же формате сборная России разгромила Финляндию в матче Кубка Первого канала 5:0. Оба матча стали рекордными по посещаемости.

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