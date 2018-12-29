В Ленобласти инспектора МЧС обвинили в халатности из-за взрыва

В деле о взрыве на пиротехнических заводе "Авангард" под Гатчиной появился еще один фигурант. Обвинение предъявлено старшему инспектору отдела надзорной деятельности регионального управления МЧС, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Следствие полагает, что еще в 2013 году, когда на заводе "Авангард" была плановая проверка, инспекторы выявили там многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.

Тем не менее, предприятие продолжало работать. Как полагают в следствии, у инспектора была реальная возможность повлиять на ситуацию и добиться, чтобы предприятие соблюдать правила техники безопасности.

19 октября на заводе произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась пиротехнические смеси. Погибли пять человек, семеро получили ранения. Фигурантами уголовного дела стали директор завода и главный инженер.