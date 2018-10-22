По делу о взрыве на гатчинском заводе пиротехники задержали директора

В уголовном деле о взрыве на заводе "Авангард" под Гатчиной появился второй фигурант, сообщает СК по Ленобласти.

Следователи задержали директора предприятия. Ему вменяют ненадлежащий контроль за ситуацией на предприятии.

В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение, также директору изберут меру пресечения.

Ранее под домашний арест был отправлен главный инженер предприятия, который отвечал за все производственные процессы.

Вопросов к топ-менеджеру много, установлено, что люди, которые работали на взрывоопасном производстве не имели не то что допусков к соответствующим работам, они даже не были официально оформлены.

При взрыве, произошедшем 19 октября, четыре человека погибли. Их личности установлены. Один рабочий является гражданином Беларуси, трое - из Таджикистана.

Также при взрыве травмы получили еще четверо сотрудников предприятия, двое из них до сих пор в больницах, пострадали несколько жителей деревни Малые Колпаны, где расположен завод. Граждане в момент взрыва проходили недалеко от заводских стен.

Кроме того, в деревне и в городе Гатчина повреждения получили 92 здания.