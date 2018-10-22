В Ленобласти от взрыва на заводе пиротехники пострадали 92 дома

Новости

Владимир Легойда: Вопрос о визите папы Франциска в Россию не стоит 15:50
"Уралвагонзавод" остался без электроэнергии из-за аварии 15:50
В МО заявили о попытке Киева блокировать счета моряков ЧФ в 2014 году 15:46
Путин выступит перед предпринимателями на ВДНХ 15:41
Обвинивший Олега Газманова в плагиате омич объяснил, чего он хочет 15:40
Премьер-министр Италии: Россия должна вернуться в "большую восьмерку" 15:38
Опубликовано видео с места наезда танка на каскадера под Калугой 15:37
РПЦ потребовала извинений от Константинополя 15:36
На границах Сирии с другими государствами заработали пункты пропуска 15:33
Минобороны: РФ готова доставить гуманитарную помощь в лагерь "Рукбан" 15:30
В Минобороны РФ опровергли домыслы вокруг объявленной в Сирии амнистии 15:29
Военные РФ в Сирии раздали в октябре почти 90 тонн гумпомощи 15:28
Почти 1,5 млн сирийских беженцев вернулись в свои дома 15:26
ЕС выделит Марокко 140 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией 15:24
Названы регионы, где больше всего участниц конкурса "Лидеры России" 15:21
В Швейцарии найден город древних кельтов 15:18
Дмитрий Медведев остался доволен организацией летнего детского отдыха 15:17
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию 15:16
В США за насилие арестован бывший актер-ребенок из "Освободите Вилли" 15:15
Милош Бикович снимет сериал "Тесла" 15:12
Медведев утвердил Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года 15:08
Дмитрий Козак обсудит с нефтяниками корректировку налогового маневра 15:08
В Госдуме оценили новые требования Минтранса к авиакомпаниям 15:05
На строительстве Томинского ГОКа погиб рабочий 14:45
Валентин Рыбаков избран зампредом Экономического и социального совета ООН 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
22.10.2018 13:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти от взрыва на заводе пиротехники пострадали 92 дома

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В деревне Малые Колпаны и в Гатчине 92 жилых дома пострадали при взрыве на заводе "Авангард", сообщает администрация Гатчинского района.

У семи многоквартирных домов оказался поврежден фасад, серьезно пострадали два частных дома. Остальные здания получили несущественные повреждения. Собственники уже начали вставлять новые стеклопакеты, чинить крыши.

Фото: Ольга Смольская/ТАСС
Прокуратура начала проверку пожара на заводе во Владикавказе

В администрации Гатчинского района "РГ" сообщили, что жителей пострадавших квартир готовы были разместить в маневренном жилом фонде, но за помощью никто не обращался.

Напомним, взрыв на территории завода "Авангард" прогремел 19 сентября. Взрывной волной разрушен корпус площадью более 1600 квадратных метров. Погибли четверо рабочих. Следствие уже установило, что у сотрудников не было не только допуска к работам на взрывоопасных объектах, они даже не были трудоустроены официально. Травмы также получили четверо рабочих из других цехов, двое из них отпущены домой, еще двое находятся на лечении в стационарах.

Причина взрыва еще устанавливается, но следствию уже очевидно, что ЧП произошло из-за того, что при обращении с взрывоопасными веществами не соблюдалась технология. Подозреваемый в уголовном деле пока один - главный инженер. Ему уже предъявлено обвинение. Топ-менеджер признал свою вину.

При взрыве пострадали и люди, которые не имели никакого отношения к производству. Так, в первые часы после происшествия в Гатчинскую межрайонную клиническую больницу обратилась 13-летняя девочка, которая просто проходила мимо заводского забора. Ее оглушило при взрыве.

После ЧП на заводе в Ленинградской будет создана специальная комиссия, которая проверит все опасные производства на территории региона. Планируется, что в состав комиссии войдут представители прокуратуры и трудовой инспекции.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали расследование убийства Захарченко
Медведев утвердил Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года
Песков пояснил слова Путина про рай
Кудрин: Правительство выполнит обещания по увеличению размера пенсий
"Спартак" объявил об уходе Массимо Карреры