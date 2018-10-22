В Ленобласти от взрыва на заводе пиротехники пострадали 92 дома

В деревне Малые Колпаны и в Гатчине 92 жилых дома пострадали при взрыве на заводе "Авангард", сообщает администрация Гатчинского района.

У семи многоквартирных домов оказался поврежден фасад, серьезно пострадали два частных дома. Остальные здания получили несущественные повреждения. Собственники уже начали вставлять новые стеклопакеты, чинить крыши.

В администрации Гатчинского района "РГ" сообщили, что жителей пострадавших квартир готовы были разместить в маневренном жилом фонде, но за помощью никто не обращался.

Напомним, взрыв на территории завода "Авангард" прогремел 19 сентября. Взрывной волной разрушен корпус площадью более 1600 квадратных метров. Погибли четверо рабочих. Следствие уже установило, что у сотрудников не было не только допуска к работам на взрывоопасных объектах, они даже не были трудоустроены официально. Травмы также получили четверо рабочих из других цехов, двое из них отпущены домой, еще двое находятся на лечении в стационарах.

Причина взрыва еще устанавливается, но следствию уже очевидно, что ЧП произошло из-за того, что при обращении с взрывоопасными веществами не соблюдалась технология. Подозреваемый в уголовном деле пока один - главный инженер. Ему уже предъявлено обвинение. Топ-менеджер признал свою вину.

При взрыве пострадали и люди, которые не имели никакого отношения к производству. Так, в первые часы после происшествия в Гатчинскую межрайонную клиническую больницу обратилась 13-летняя девочка, которая просто проходила мимо заводского забора. Ее оглушило при взрыве.

После ЧП на заводе в Ленинградской будет создана специальная комиссия, которая проверит все опасные производства на территории региона. Планируется, что в состав комиссии войдут представители прокуратуры и трудовой инспекции.