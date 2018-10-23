Под завалами завода "Авангард" в Гатчине нашли тело пятого погибшего

При разборе завалов на территории пиротехнического завода "Авангард" под Гатчиной обнаружено тело пятого погибшего рабочего, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

О том, что во взорвавшемся цехе находилось пять сотрудников, следователи и спасатели догадывались, но точных данных у них не было.

На предприятии грубо нарушались нормы трудового законодательства, рабочие не имели допуска к взрывным работам, они не были оформлены на предприятии официально, поэтому сказать точно, сколько человек было на заводе в момент происшествия, никто не мог.

В первые часы после взрыв на территории нашли тела четырех погибших. Трое из них граждане Таджикистана, один - из Белоруссии.

Напомним, взрыв на заводе "Авангард" прогремел вечером 19 октября в цехе, где смешивались пиротехнические составы. Погибли все, кто находился в цехе. Само здание разрушено.

В соседнем здании травмы получили четверо сотрудников, двое из них выписаны на домашнее лечение, двое находятся в больницах с минно-взрывными травмами. Подозреваемых в уголовном деле двое: директор предприятия и главный инженер.