Под завалами завода "Авангард" в Гатчине нашли тело пятого погибшего

Новости

В Болгарии ликвидирована подпольная типография фальшивомонетчиков 16:14
Верховная рада превратилась в "зраду" на картах Google 16:12
Каррера не пригласил Глушакова на прощальный обед 16:11
Гильермо дель Торо познакомит Пиноккио с Муссолини 16:10
Депутата гордумы Иркутска заподозрили в убийстве двух человек 16:09
В Новороссийске в гараже нашли тело начальника таможенного поста 16:02
Сигарообразный астероид Оумуамуа внезапно исчез 15:55
Студия Warner Bros. отложила премьеру сиквела "Чудо-женщины" 15:47
Беларусь попала в топ-10 для путешествий в 2019 году 15:40
Контрабандисты у границы США подняли в цены в ожидании мигрантов 15:40
Фото: В Крыму родились редкие "королевские" тигрята 15:35
Роскомнадзор подал иск о блокировке сайта заказных убийств 15:30
В масштабном ДТП в центре Киева пострадали 19 автомобилей 15:26
В Польше изобрели упаковку, которую можно съесть 15:21
Зону платной парковки в Москве расширили 15:11
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до 28 15:02
Госдума отказалась вводить День отца 14:54
Общий парк машин каршеринга в России превысил 18 тысяч 14:54
Голикова: Через три года места в яслях будут для всех 14:49
Суд начал рассматривать дело о разводе Кержакова 14:49
В Германии суд защитил колокол Гитлера 14:45
На Дону уборщица осуждена за торговлю наркотиками в кадетском корпусе 14:28
В Беларуси стартовала комсомольская неделя 14:27
Как надежно защитить торговый рынок ЕАЭС 14:27
В "Сколково" предложили пустить электромобили на выделенные полосы 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто имеет право на дорогое и редкое лекарство
Верховный суд разъяснил, кто имеет право на дорогое и редкое лекарство
30 октября в "РГ" обсудят установку электросчетчиков нового образца
30 октября в "РГ" обсудят установку электросчетчиков нового образца
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
23.10.2018 14:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под завалами завода "Авангард" в Гатчине нашли тело пятого погибшего

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

При разборе завалов на территории пиротехнического завода "Авангард" под Гатчиной обнаружено тело пятого погибшего рабочего, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

О том, что во взорвавшемся цехе находилось пять сотрудников, следователи и спасатели догадывались, но точных данных у них не было.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
В Ленобласти от взрыва на заводе пиротехники пострадали 92 дома

На предприятии грубо нарушались нормы трудового законодательства, рабочие не имели допуска к взрывным работам, они не были оформлены на предприятии официально, поэтому сказать точно, сколько человек было на заводе в момент происшествия, никто не мог.

В первые часы после взрыв на территории нашли тела четырех погибших. Трое из них граждане Таджикистана, один - из Белоруссии.

Напомним, взрыв на заводе "Авангард" прогремел вечером 19 октября в цехе, где смешивались пиротехнические составы. Погибли все, кто находился в цехе. Само здание разрушено.

В соседнем здании травмы получили четверо сотрудников, двое из них выписаны на домашнее лечение, двое находятся в больницах с минно-взрывными травмами. Подозреваемых в уголовном деле двое: директор предприятия и главный инженер.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали о влиянии российских санкций на украинский народ
На Кубани ликвидируют игорную зону "Азов-Сити"
В Крыму продажу судна "Норд" назвали международным воровством
Песков назвал обоснованным законопроект по новостным агрегаторам
МИД КНР: Китай не потерпит шантажа по вопросу присоединения к ДРСМД