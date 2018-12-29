В Госдуме ответили на заявление Украины о въезде для российских мужчин

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал ситуацию, когда пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг свое же же заявление о снятии запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет в страну.

- Такое ощущение, что Слободян не читает документы, которые ему приносят, и ему не важно, что там написано - запретить въезд россиян или украсть миллион, - подмахивает не глядя. А здесь, возможно, либо была чья-то шутка, либо принесли документы, относящиеся к "плану Б" на случай улучшения отношений. Он, не раздумывая, подписал, а потом выяснилось, что "план Б" еще не вводили, - отметил Бальбек в комментарии RT.

По мнению депутата, подобные ситуации уже являются нормой для украинских властей.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг информацию о снятии запрета на въезд мужчин из России после завершения действия военного положения в стране. Погранслужба продолжает осуществлять контроль за въездом иностранцев на украинскую территорию.

Военное положение на Украине президент Петр Порошенко отменил 26 декабря. Оно действовало в 10 областях, расположенных вдоль российской границы.