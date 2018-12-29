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Рубрика: Общество

Верующие РПЦ смогут причащаться на Афоне, но только в одном монастыре

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Верующие Русской православной церкви смогут причащаться на Афоне, но только в Свято-Пантелеимоновом монастыре. Об этом сообщил глава Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы воспринимаем Пантелеймонов монастырь как русский монастырь", - пояснил он в телеэфире "Россия 24".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Руководитель отдела признал, что монастырь "принадлежит, конечно, Константинопольской церкви", но был построен русскими и украинскими монахами "на русские деньги".

Он добавил, что в Свято-Пантелеимоновом монастыре проводятся богослужения на славянском языке.

"И те миряне из Русской православной церкви, которые будут посещать этот монастырь, они там могут причащаться... Но в других афонских монастырях, к сожалению, не могут", - сказал митрополит.

О том, что русским паломникам нельзя молиться и причащаться в храмах на греческой горе Афон, стало известно в октябре. Это произошло после того, как РПЦ приняла решение о разрыве евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом.

"Афоном запрет не исчерпывается. Если вы оказались в командировке в далекой загранице и не находите там православного храма РПЦ, то идти на службу и уж тем более исповедоваться и причащаться в храме, находящемся под юрисдикцией Константинополя, уже нельзя. За это последуют "прещения" - дисциплинарные наказания за нарушения", - прокомментировал тогда решение РПЦ пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков.

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