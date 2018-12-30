Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил главе РФ Владимиру Путину четыре мешка "самого лучшего" картофеля с президентского огорода и сало - "самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало". По словам Лукашенко, сало - это "лучший белорусский допинг". К мешкам с картошкой прикреплены этикетки с названием сортов: "Вектор - для отваривания и запекания", "Манифест - для жарки, драников, пюре".

Также лидеры СНГ получили в подарок елочные игрушки ручной работы, передает РИА Новости.

Лукашенко заранее спросил российского коллегу о гостинце из страны. Путин ответил, что из Беларуси надо везти картошку и сало. Глава РФ, в свою очередь, обещал поиграть с коллегой в хоккей и покататься на лыжах.

Напомним, Владимир Путин на этой неделе во второй раз встретился с Александром Лукашенко. Он поблагодарил своего белорусского коллегу за то, что тот принял приглашение. Владимир Путин отметил, что создается рабочая группа по дальнейшему развитию связей двух стран в экономике и "по другим направлениям". И предложил "сверить часы, как продолжается эта работа".