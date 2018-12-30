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30.12.2018 16:56
Рубрика: Власть

Минздрав предложил декриминализировать обращение врачей с обезболивающими

Текст: Михаил Фалалеев
Законопроект, предлагающий декриминализировать назначения медиками некоторых сильнодействующих лекарственных препаратов, опубликован на портале нормативно-правовой информации.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Минздрав России разработал законопроект о декриминализации ответственности медицинского персонала, использующего в работе сильнодействующие обезболивающие препараты. Документ размещен на портале нормативно-правовой информации. В аннотации говорится, что речь идет о снятии ответственности с тех врачей, которые обязаны соблюдать правила оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности.

Фото: depositphotos.com
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Известно, что с таким предложением обращалась к президенту РФ Владимиру Путину учредитель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер. Она рассказала, что врачи порой не могут облегчить страдания людей, опасаясь понести наказание за "незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств, психотропных веществ и содержащих их растений" - пункт 2 статьи 228 УК РФ.

Действительно, такая проблема существует и возникла она не на пустом месте. Правоохранители неоднократно фиксировали случаи, когда врачи, пользуясь служебным положением, выписывали наркоманам под видом лекарств наркотики. За определенную мзду, разумеется. А так как наши медики - не самая высокооплачиваемая категория, то в некоторых регионах такая лечебная "практика" приобрела массовый характер. Были обыски, аресты и посадки. В течение пяти лет свободу потеряли около сотни врачей. Более того, появился перечень медикаментов, которые можно выписывать исключительно в особом порядке - после консилиума и письменного согласия медицинских светил. Иначе - тюрьма. Что, как известно, требует времени. Как минимум - нескольких дней. А порой - недель.

Но если человеку невыносимо больно, у него - неоперабельный рак и жить ему осталось те самые несколько дней? Спасти его уже нельзя. Но можно хотя бы на пару часов облегчить его существование. Но врач - боится.

Нюта Федермессер наблюдает эти страдания ежедневно и не понимает, почему нельзя хоть как-то помочь страдающему человеку. Если врач связался с наркодилерами - что ж, пусть его, что называется, берут в разработку правоохранители и спецслужбы. Но зачем же огульно подозревать всех медицинских работников?

Появление этого законопроекта весьма тактично намекнуло правоохранителям, что они перегнули палку. Вместо того, чтобы отслеживать отдельных наркоторговцев, в том числе и среди медиков, они решили огульно запретить все наркосодержащие лекарства - так проще.

У врачей появится больше возможностей для борьбы с недугами

Так уже однажды было. В конце 19 века кокаином лечили насморк, а героином - простуду у детей. Морфий считался просто обезболивающим и успокоительным средством, без всякого привыкания. Особенно такие свойства ценились на войне, для раненых. Эти "лекарства" свободно и без рецептов, пусть и недешево, продавались в аптеках - почитайте дореволюционные газеты. Потом, когда разобрались, запретили все и сразу. Вот так и колеблются эти медицинские "качели".

Кстати, точно такая же ситуация и у ветеринаров. Домашние животные тоже болеют, им нужны лекарства, содержащие наркотические вещества. И они тоже запрещены. Может, появление нового закона сдвинет с мертвой точки эту проблему? Если законопроект будет одобрен во всех инстанциях, новый закон может вступить в силу в июле 2019 года.

Власть Право Уголовное право Правительство Минздрав
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