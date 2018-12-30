Никита Шашков стал последним в заявке сборной России на МЧМ-2019

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею сформировал окончательную заявку команды на чемпионат мира, который в эти дни проходит в Канаде.

Последним в этот список попал форвард "Сибири" Никита Шашков. Он дебютировал в этом сезоне в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В 13 матчах Никита забросил две шайбы. Вне заявки на молодежный чемпионат мира остались нападающий Александр Хованов ("Монктон", Канада) и защитник "СКА-Нева" Евгений Калабушкин.

Пока на турнире россияне сыграли в двух матчах. В дебютной встрече команда Валерия Брагина оказалась сильнее датчан (4:0), а затем победила Чехию (2:1). Следующий поединок наша сборная проведет в ночь на 31 декабря по Москве против швейцарцев. Завершится же чемпионат мира 6 января.