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30.12.2018 14:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar уехал на Клязьму

Текст: Сергей Бабкин
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Стали известны некоторые детали задержания попутчика исчезнувшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, мужчину нашли в Гороховце - старинном русском городе на Клязьме.

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Попутчика девушки искали сотрудники уголовного розыска Москвы и Владимирской области. Именно под Владимиром он и был задержан. На допрос к следователям 39-летнего пользователя BlaBlaCar повезли в столицу. Пока неизвестно, какие показания он дает.

Следователи полагают, что мужчина может быть причастен к исчезновению 29-летней Ирины Ахматовой. Он был одним из последних, кто видел девушку. Ее до сих пор продолжают искать.

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