Попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar уехал на Клязьму

Стали известны некоторые детали задержания попутчика исчезнувшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, мужчину нашли в Гороховце - старинном русском городе на Клязьме.

Попутчика девушки искали сотрудники уголовного розыска Москвы и Владимирской области. Именно под Владимиром он и был задержан. На допрос к следователям 39-летнего пользователя BlaBlaCar повезли в столицу. Пока неизвестно, какие показания он дает.

Следователи полагают, что мужчина может быть причастен к исчезновению 29-летней Ирины Ахматовой. Он был одним из последних, кто видел девушку. Ее до сих пор продолжают искать.