Задержан попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar

Оперативники задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к таинственному исчезновению жительницы Тулы Ирины Ахматовой. По предварительным данным, именно он был попутчиком по BlaBlaCar, которого девушка подхватила у метро "Аннино" 23 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, мужчину везут в следственный отдел. Предстоит выяснить, когда он видел Ирину в последний раз. Пока до сих пор нет точной информации о судьбе потерпевшей.

Известно, что Ирина 23 декабря возвращалась на своем Auidi A4 из Москвы в Тулу. Взяла попутчика у метро, и больше ее никто не видел. Машину девушки обнаружили в Ярославле. BlaBlaCar дал следствию все данные о пассажире, которого она повезла в сторону Тулы. Следователи нашли его в Москве.