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30.12.2018 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar

Текст: Сергей Бабкин
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Оперативники задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к таинственному исчезновению жительницы Тулы Ирины Ахматовой. По предварительным данным, именно он был попутчиком по BlaBlaCar, которого девушка подхватила у метро "Аннино" 23 декабря.

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Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, мужчину везут в следственный отдел. Предстоит выяснить, когда он видел Ирину в последний раз. Пока до сих пор нет точной информации о судьбе потерпевшей.

Известно, что Ирина 23 декабря возвращалась на своем Auidi A4 из Москвы в Тулу. Взяла попутчика у метро, и больше ее никто не видел. Машину девушки обнаружили в Ярославле. BlaBlaCar дал следствию все данные о пассажире, которого она повезла в сторону Тулы. Следователи нашли его в Москве.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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