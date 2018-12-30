Новости

Вблизи Курил произошли два землетрясения 04:32
Россия запретила ввоз украинских товаров в ответ на санкции 04:16
Найдены все накрытые лавиной в Хабаровском крае люди 04:15
Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год 02:33
Четверо потенциальных террористов задержаны в Нидерландах 02:09
Вертолет со спасателями рухнул в ОАЭ 01:29
Трамп обвинил демократов в смерти детей-мигрантов 00:46
В Ганновере открыли аэропорт после ЧП с автомобилем 00:29
Ростуризм сообщил о прекращении деятельности очередного туроператора 29.12.2018
Косачев объяснил заявления Киева о "химатаке" близостью к выборам 29.12.2018
ВСУ обстреляли пригороды Донецка 29.12.2018
В Госдуме заявили, что РФ не обязана признавать морские границы Украины 29.12.2018
Министр труда назвал необходимую для преодоления бедности сумму 29.12.2018
СМИ: Марлен Хуциев с супругой госпитализированы в Москве 29.12.2018
Военные летчики доставили Деда Мороза в Сербию 29.12.2018
Матч "Русской классики" ВХЛ завершился серией буллитов 29.12.2018
Путин рассказал о планах на новогодние праздники 29.12.2018
Путин сообщил, что договорился с Лукашенко поиграть в хоккей 29.12.2018
Белорукова заняла четвертое место на первом этапе "Тур де Ски" 29.12.2018
МИД указал на опасное развитие ситуации в Донбассе 29.12.2018
СК опубликовал видео с места убийства топ-менеджера нефтяной компании 29.12.2018
Собянин запустил "новогодний" транспорт 29.12.2018
"Желтые жилеты" подожгли вход в здание Банка Франции в Руане 29.12.2018
Неизвестный на автомобиле попытался прорваться в аэропорт Ганновера 29.12.2018
ЦБ: В ноябре россияне активно скупали автомобили и телевизоры 29.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
30.12.2018 04:16
Рубрика: Власть

Россия запретила ввоз украинских товаров в ответ на санкции

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает ввоз ряда товаров из Украины. Под запрет попали подсолнечное масло, кондитерские изделия, пшеница и пиво, а также турбины, кроме турбин для гражданских самолетов.

Фото: depositphotos.com
Минэкономразвития оценило объем санкционных товаров из Украины

Ограничения коснутся примерно десяти процентов импорта товаров, произведенных на Украине или поставляемых через территорию страны. Документ опубликован на сайте правительства.

Эмбарго стало зеркальной мерой РФ в ответ на санкции со стороны Украины. Таким образом Москва реализовала полный набор ответных мер в отношении Киева.

Ранее Премьер-министр Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых действуют санкции. Ограничения предусматривают блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы страны.

В правительстве отметили, что Россия может пойти на отмену специальных экономических мер, если это сделает украинская сторона.

Запрет импорта в Россию ряда украинских товаров будет весьма чувствительным для украинской экономики, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Санкции и антисанкции Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле приняли к сведению призыв Меркель по украинским морякам
В Госдуме ответили на заявление Украины о потерях из-за блокады Крыма
Сервис поиска попутчиков подтвердил исчезновение женщины
Еврокомиссар Эттингер заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"
В Крыму открыли движение по первому участку трассы "Таврида"