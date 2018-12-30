Россия запретила ввоз украинских товаров в ответ на санкции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает ввоз ряда товаров из Украины. Под запрет попали подсолнечное масло, кондитерские изделия, пшеница и пиво, а также турбины, кроме турбин для гражданских самолетов.

Ограничения коснутся примерно десяти процентов импорта товаров, произведенных на Украине или поставляемых через территорию страны. Документ опубликован на сайте правительства.

Эмбарго стало зеркальной мерой РФ в ответ на санкции со стороны Украины. Таким образом Москва реализовала полный набор ответных мер в отношении Киева.

Ранее Премьер-министр Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых действуют санкции. Ограничения предусматривают блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы страны.

В правительстве отметили, что Россия может пойти на отмену специальных экономических мер, если это сделает украинская сторона.

Запрет импорта в Россию ряда украинских товаров будет весьма чувствительным для украинской экономики, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.