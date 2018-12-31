Делом Ирины Ахматовой и BlaBlaCar займется центральный аппарат СК

Дело об исчезновении 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, передано в центральный аппарат СК, разъяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, что вечером 23 декабря пропала молодая женщина, выехавшая из центра Москвы в Тулу на собственном автомобиле. По версии следствия, у метро на юге Москвы в машину сел попутчик, нашедшийся через сервис BlaBlaCar. Сигнал телефона женщины пропал в районе Подольска. Вечером 27 декабря правоохранителям поступило сообщение о ее исчезновении, возбуждено дело об убийстве. Позднее подозреваемый по делу признал свою вину.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины в Москве передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", - говорят в СК и добавляют, что продолжают поиски тела женщины. Кроме того, следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока подозреваемый вину признает и говорит, что спрятал тело где-то в подмосковной лесополосе.