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31.12.2018 12:25
Рубрика: Происшествия

Делом Ирины Ахматовой и BlaBlaCar займется центральный аппарат СК

Текст: Наталья Козлова
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дело об исчезновении 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, передано в центральный аппарат СК, разъяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Фото: Илья Московец/ТАСС
СК определился со статьей уголовного дела по взрыву в Магнитогорске

Напомним, что вечером 23 декабря пропала молодая женщина, выехавшая из центра Москвы в Тулу на собственном автомобиле. По версии следствия, у метро на юге Москвы в машину сел попутчик, нашедшийся через сервис BlaBlaCar. Сигнал телефона женщины пропал в районе Подольска. Вечером 27 декабря правоохранителям поступило сообщение о ее исчезновении, возбуждено дело об убийстве. Позднее подозреваемый по делу признал свою вину.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины в Москве передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", - говорят в СК и добавляют, что продолжают поиски тела женщины. Кроме того, следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока подозреваемый вину признает и говорит, что спрятал тело где-то в подмосковной лесополосе.

Происшествия Правосудие Следствие
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