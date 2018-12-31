МЧС попросило выйти на связь жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске

Спасатели просят жителей дома в Магнитогорске, где сегодня утром из-за взрыва газа обрушился подъезд, сообщить, где они находятся. "Местонахождение некоторых людей не установлено, до них не могут дозвониться. Просьба жителей с шестого по восьмой подъезды выйти на связь", - сказали ТАСС в главке МЧС Челябинской области.

На месте ЧС, несмотря на сложные условия, продолжаются аварийно-спасательные работы.

"Существует угроза дальнейшего обрушения здания. Специалисты посменно разбирают завалы, неустанно работают прибывшие кинологические расчеты. С целью прослушивания места обрушения проводится "минута тишины". Делается все возможное, чтобы минимизировать последствия ЧС и помочь людям", - говорит начальник 2 ОФПС по Челябинской области полковник вн. службы Дмитрий Лебедев.

По последним данным, четыре человека погибли, пятеро находятся в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи уже приступили к осмотру места происшествия. Основной версией причины обрушения считается взрыв бытового газа - это подтверждают в МЧС и ФСБ.

В Магнитогорск вылетели криминалисты из центрального аппарата СКР. А также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он будет координировать работу следственно-оперативной группы, организует взаимодействие со всеми службами, работающими на месте ЧП.