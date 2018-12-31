Новости

Утвердили правила выдачи субсидий банкам по недополученным доходам по кредитам 21:17
Утверждена программа обучения для граждан предпенсионного возраста 20:58
Под завалами магнитогорской девятиэтажки найдены еще три тела 20:45
ПФР поручено оперативно назначить пенсии пострадавшим в Магнитогорске 20:34
Центризбирком Украины закрыл участки для голосования на территории РФ 20:21
Премьер Косово назвал Сербию мини-Россией 20:13
"Газпром": Цена газа для Армении в 2019 г составит $165 за тысячу кубов 20:08
Видео: С Казанского вокзала Москвы отправились поезда в 2019-й год 20:05
Банкнота в 500 евро доживает последние дни 19:59
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске 18:39
Главные темы "Родины" 2018 года в фотографиях 18:38
Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске смогут 1 января забрать вещи 18:28
Губернатор: Семь детей могут быть под завалами в Магнитогорске 18:00
В Риме новогодняя ночь пройдет без фейерверков 17:51
Путин посетил пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске 17:47
Глава МЧС доложил президенту об угрозе обрушения дома в Магнитогорске 17:26
Депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев 17:17
МЧС попросило выйти на связь жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске 16:55
В возрасте 95 лет умер легендарный деятель индийского кино Мринал Сен 16:47
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечту с елки желаний 16:37
Глава СКР Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск 16:35
В Симферополе на минаретах Соборной мечети закрепили полумесяцы 16:35
В Магнитогорске приземлился второй Ил-76 МЧС России 16:30
Владимир Путин прибыл в оперативный штаб МЧС в Магнитогорске 16:30
Жителям Донбасса увеличат срок пребывания в РФ до 180 дней 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
31.12.2018 20:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв взрыва в Магнитогорске возросло до семи

Спасатели обнаружили тела еще троих человек под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома, общее число погибших возросло до семи человек. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

Фото: Илья Московец/ТАСС
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске

"Наблюдаем троих погибших", - сказал министр. Он также добавил, что достать их из под завалов пока нельзя, так как существует риск обрушения, передает ТАСС.

Работы по разбору завалов будут вестись круглосуточно. По словам Зиничева, пока сложно сказать, сколько потребуется времени для полного разбора.

Трагедия произошла утром в понедельник. После взрыва газа обрушился один из подъездов дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте обрушения побывал Владимир Путин. Президент осмотрел дом, а также провел совещание с оперативным штабом. Затем глава государства в сопровождении министра здравоохранения Вероники Скворцовой отправился в больницу к пострадавшим.

После завершения спасательной операции в Челябинской области будет объявлен траур.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал помянуть жертв трагедии в Магнитогорске в новогоднюю ночь
Судьба 35 человек остается неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске
Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Государственные испытания "Арматы" начнутся в новом году
На Украине стартовала президентская избирательная кампания