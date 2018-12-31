Спасатели обнаружили тела еще троих человек под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома, общее число погибших возросло до семи человек. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

"Наблюдаем троих погибших", - сказал министр. Он также добавил, что достать их из под завалов пока нельзя, так как существует риск обрушения, передает ТАСС.

Работы по разбору завалов будут вестись круглосуточно. По словам Зиничева, пока сложно сказать, сколько потребуется времени для полного разбора.

Трагедия произошла утром в понедельник. После взрыва газа обрушился один из подъездов дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте обрушения побывал Владимир Путин. Президент осмотрел дом, а также провел совещание с оперативным штабом. Затем глава государства в сопровождении министра здравоохранения Вероники Скворцовой отправился в больницу к пострадавшим.

После завершения спасательной операции в Челябинской области будет объявлен траур.