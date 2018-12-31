Новости

МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске 18:39
Главные темы "Родины" 2018 года в фотографиях 18:38
Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске смогут 1 января забрать вещи 18:28
Губернатор: Семь детей могут быть под завалами в Магнитогорске 18:00
В Риме новогодняя ночь пройдет без фейерверков 17:51
Путин посетил пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске 17:47
Глава МЧС доложил президенту об угрозе обрушения дома в Магнитогорске 17:26
Депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев 17:17
МЧС попросило выйти на связь жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске 16:55
В возрасте 95 лет умер легендарный деятель индийского кино Мринал Сен 16:47
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечту с елки желаний 16:37
Глава СКР Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск 16:35
В Симферополе на минаретах Соборной мечети закрепили полумесяцы 16:35
В Магнитогорске приземлился второй Ил-76 МЧС России 16:30
Владимир Путин прибыл в оперативный штаб МЧС в Магнитогорске 16:30
Жителям Донбасса увеличат срок пребывания в РФ до 180 дней 16:23
Церковный штаб помощи создан на месте обрушения дома в Магнитогорске 16:11
Умер вокалист группы Walk off the Earth "Бородач" 16:10
Судьба 35 человек остается неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске 16:02
Скворцова провела в Магниторске консилиум по пострадавшим от взрыва 15:58
Столичные спасатели прибыли в Магнитогорск 15:52
Саша Савельева прояснила свое будущее в группе "Фабрика" 15:35
Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске 15:33
Мирные переговоры с делегацией талибов прошли в Иране 15:22
МИД РФ: Посольство США своевременно уведомили о задержании американца 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
31.12.2018 18:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске смогут 1 января забрать вещи

Текст: Екатерина Призова

Жителям многоэтажки в Магнитогорске, где сегодня утром от взрыва газа обрушился подъезд, пообещали, что уже завтра они смогут забрать из своих квартир необходимые им вещи.

"С 12 до 16 часов, если нам дадут разрешение, мы обеспечим доступ людей в подъезды, они заберут вещи и снова удалятся", - цитирует ТАСС губернатор Челябинской области Бориса Дубровского.

Фото: Илья Московец/ТАСС
Губернатор: Семь детей могут быть под завалами в Магнитогорске

На данный момент поисково-спасательные работы на улице Карла Маркса, где случилось ЧП, продолжаются: спасатели разбирают завалы, ищут выживших. Всех прописанных в доме уральцев местные власти просят выйти на связь - сообщить, что с ними все в порядке.

На данный момент известно о четверых погибших. Еще четверо находятся в больнице. Судьба 35 человек остается невыясненной.

"На месте происшествия остаются дежурить две машины "скорой помощи", - передает пресс-служба регионального Минздрава.

"На текущий момент за временным размещением обратилось всего две семьи, они будут находиться в общежитии. Они обеспечены всем необходимым. Остальные жильцы дома останутся у родственников и знакомых", - сообщили "РГ" в пресс-службе главы области.

Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске Взрывы газа в домах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал помянуть жертв трагедии в Магнитогорске в новогоднюю ночь
Судьба 35 человек остается неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске
Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Государственные испытания "Арматы" начнутся в новом году
На Украине стартовала президентская избирательная кампания