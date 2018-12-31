Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске смогут 1 января забрать вещи

Жителям многоэтажки в Магнитогорске, где сегодня утром от взрыва газа обрушился подъезд, пообещали, что уже завтра они смогут забрать из своих квартир необходимые им вещи.

"С 12 до 16 часов, если нам дадут разрешение, мы обеспечим доступ людей в подъезды, они заберут вещи и снова удалятся", - цитирует ТАСС губернатор Челябинской области Бориса Дубровского.

На данный момент поисково-спасательные работы на улице Карла Маркса, где случилось ЧП, продолжаются: спасатели разбирают завалы, ищут выживших. Всех прописанных в доме уральцев местные власти просят выйти на связь - сообщить, что с ними все в порядке.

На данный момент известно о четверых погибших. Еще четверо находятся в больнице. Судьба 35 человек остается невыясненной.

"На месте происшествия остаются дежурить две машины "скорой помощи", - передает пресс-служба регионального Минздрава.

"На текущий момент за временным размещением обратилось всего две семьи, они будут находиться в общежитии. Они обеспечены всем необходимым. Остальные жильцы дома останутся у родственников и знакомых", - сообщили "РГ" в пресс-службе главы области.