Российская сборная обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная РФ по хоккею одержала победу над соперниками из Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира в Канаде со счетом 7:4.

В составе сборной отличились сразу несколько хоккеистов. Первые шайбы забросили Кирилл Марченко, Дмитрий Саморуков, Григорий Денисенко и Кирилл Слепец. Заключительные шаги к победе сделали Александр Алексеев, Павел Шэн и Виталий Кравцов.

Напомним, ранее сборная России одержала первую победу на молодежном чемпионате мира по хоккею над датчанами со счетом 4:0, а после подопечные Валерия Брагина обыграли команду Чехии со счетом 2:1.

Следующий, заключительный, матч в группе сборная проведет 31 декабря с канадцами - пока обе команды имеют по 9 очков.