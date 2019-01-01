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01.01.2019 21:49
Рубрика: Спорт

Месси стал игроком года по версии Marca

Текст: Илья Зубко

Самое авторитетное спортивное издание Испании Marca завершило публикацию списка сотни лучших футболистов года. Рейтинг составляли сами журналисты, а его результаты несколько расходятся с другими опросами.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Месси рассказал о соперничестве с Роналду

Итак, испанские коллеги по-прежнему верят в гений Лионеля Месси. Даже провал аргентинца и его сборной на чемпионате мира их нисколько не смутил. Месси, не вошедший даже в тройку претендентов на "Золотой мяч", стал игроком года по версии Marca. Следом за ним расположился Лука Модрич, собравший все главные индивидуальные призы в 2018-м. Напомним, что хорватский полузащитник победил как в опросе France Football, получив в награду "Золотой мяч", так и по версии ФИФА. Замкнул тройку новоиспеченный чемпион мира Антуан Гризманн. Интересно, что весь пьедестал заняли представители испанских клубов - "Барселоны", "Реала" и "Атлетико" соответственно. Что только подтверждает: журналисты Marca поддержали "отечественного производителя". Криштиану Роналду, перебравшегося летом в итальянский чемпионат, наказали унизительным для него четвертым местом.

В десятку сильнейших в порядке убывания также вошли: Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Эден Азар ("Челси"), Рафаэль Варан ("Реал"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

Отметим, что в сотне лучших присутствует сразу три футболиста сборной России, больше других впечатлившие испанских коллег своей игрой  на чемпионате мира. Правда, расположились они на куда более скромных позициях. Александр Головин получил 78-е место, Денис Черышев - 89-е, а Артем Дзюба - 97-е.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси
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