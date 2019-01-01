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01.01.2019 12:54
Рубрика: В мире

Президент Сербии поздравил первую новорожденную в стране

Текст: Александр Борисов (Белград)

Президент Сербии Александр Вучич в новогоднюю ночь посетил первого новорожденного ребенка в стране. Ею оказалась девочка по имени Искра. В этой связи сербский лидер заявил, что если первой родилась девочка, то это является символом мира, безопасности и стабильности в 2019 году.

Глава государства поздравил счастливую мать - Милицу Ивкович, пожелав ей и малышке всего самого доброго. "Красавица Искра, а я очень счастлив, что смог вас посетить ночью, - отметил Александр Вучич. - Вы получили ангела".

Александр Вучич: Сербия заинтересована в российском газе

По оценкам экспертов, 2018 год характеризовался ростом конфронтации на Балканах, прежде всего, между Белградом и Приштиной. Она неоднократно имела все шансы перерасти в вооруженные столкновения. При этом албанцы и их лидеры открыто называли себя самым "проамериканским народом" в мире, а Сербию - мини-Россией. Таким образом, считают аналитики, очевидно, что в данном регионе происходит столкновение геополитических интересов Москвы и Вашингтона. И именно США инициировали создание "армии" Косово для давления на Сербию, а также ограничения здесь влияния РФ.

По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Петра Искендерова, "в Вашингтоне и Брюсселе обеспокоены возможностью формирования оси Белграда - Баня-Луки в плане совместного отстаивания общих интересов, отказа от вступления в НАТО и укрепления сотрудничества с Россией, в том числе путем подключения к строящемуся газопроводу "Турецкий поток"."Это поставило бы под вопрос планы ЕС и США целиком втянуть Балканы в свою орбиту", - указывает эксперт.

Фото: РСГЦ
РФ продолжает гуманитарное разминирование Сербии от натовских боеприпасов

Именно об этих планах предупреждал и министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон": "Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему "освоению" региона. От его стран настойчиво требуют сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряжённости, появлению новых разделительных линий".

Между тем знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица в интервью корреспонденту "Российской газеты" рассказал о том, что, на его взгляд, является препятствием для расширения всестороннего сотрудничества между Москвой, Белградом и Баня-Лукой. "Мне кажется, Сербии и всем сербам необходимо понять, что проблемой является не то, что кто-то (Россия) теперь не защищает наши границы, а то, что на протяжении долгого времени мы имели элиту, которая была коррумпирована Западом, - отметил он. - Думаю, настал момент, когда Сербии необходимо отречься от Иосипа Броза Тито (бывший югославский лидер). В этом есть смысл. Поскольку он, лавируя между Черчиллем и Сталиным, выбрал первого. Одной из причин этого стало то, что Тито состоял в лондонской масонской ложе "Конкордия". Если попытаться его немного реабилитировать, то мы увидим, что в 1948 году Запад был прогрессивнее Советского Союза. В настоящее же время ситуация совсем другая: Россия имеет треть мировых запасов, развитую капиталистическую систему, придерживающуюся аналогичных западным правил. Когда вы приезжаете в Москву, то видите не только оригинальный российский город, но и большой европейский центр. Итак, Сербия должна понять, что если дойдет до мировой войны, то Евразия победит. Нельзя победить Евразию, нельзя даже пытаться с ней воевать. Можно попытаться воевать с Россией, а это значит - воевать с Евразией. Резюмирую - Сербия должна однозначно определиться и окончательно встать на сторону Евразии, поскольку там находится будущее Европы. Европа без России будет старым музеем, где останутся только пожилые люди".

В мире Европа Сербия
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