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01.01.2019 20:45
Рубрика: Происшествия

Путин поблагодарил спасателей за работу в Магнитогорске

Владимир Путин поблагодарил спасателей за самоотверженную работу в Магнитогорске.

Фото: МЧС РФ / РИА Новости
Младенец пролежал в завале дома в Магнитогорске 35 часов

В телефонных разговорах с капитаном Андреем Вальманом и подполковником Петром Гриценко глава государства выразил им и их коллегам благодарность за работу на месте взрыва газа в жилом доме, сообщает РИА Новости.

Напомним, сегодня в ходе поисковых работ на месте обрушения был спасен 11-месячный ребенок. Его обнаружили по плачу. Как сообщили в МЧС, голос услышал капитан Вальман, и сразу же была организована масштабная операция. В ней были задействованы десятки специалистов МЧС России. Место вероятного нахождения обследовали кинологи, но версия о пострадавшем не нашла подтверждения. Тем не менее спасатели продолжили углубляться в завал через многочисленные обрушенные конструкции. После того как мальчика извлекли из под обломков, он был передан врачам скорой медицинской помощи.

Мама мальчика жива. Она приехала в больницу и узнала своего сына. Это Иван Фокин из квартиры номер 325. Дальнейшее лечение мальчика планируется в Москве.

Подполковник Петр Гриценко - начальник управления Первоочередных аварийно-спасательных работ Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. За время службы  проявил себя как высококвалифицированный специалист, исполнительный офицер и умелый командир, рассказали в МЧС. Пётр Гриценко неоднократно участвовал в гуманитарных и спасательных операциях как и в России, так и за рубежом. Женат, многодетный отец.

Пострадавшие: "Спасибо ребятам из МЧС, быстро сработали!"

Капитан Андрей Вальман - начальник отдела (горноспасательных работ) управления первоочерёдных аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. Опытный горноспасатель. Женат, воспитывает двух дочерей.

Владимир Путин попросил их передать слова благодарности всем членам группы спасателей.

Напомним, что трагедия произошла накануне утром. В одном из подъездов 10-этажного жилого дома обрушились перекрытия. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа. Девять человек погибли, неизвестно местонахождение еще более чем 30 человек.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Власть Работа власти Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске РГ-Видео
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