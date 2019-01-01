Рекорд ВДНХ: За 2018 год выставку посетили 30 миллионов человек

За 2018 год ВДНХ посетили 30 миллионов человек. Это на пять миллионов больше, чем в 2017 году, сообщает официальный портал мэра Москвы. Только за лето на главной выставке страны побывали 12 миллионов гостей.

Все время, начиная 2014 года, когда полуразрушенную ВДНХ передали из федеральной собственности в собственность города Москвы, выставка продолжает реставрироваться. Сначала городские власти привели в порядок ее пешеходное пространство и зеленую зону. Затем взялись за восстановление павильонов, большинство из которых являются памятниками архитектуры. Самым ярким событием прошлого года стало открытие обновленного павильона "Космос". Здесь теперь открылся крупнейший в стране космический музей - "Космонавтика и авиация". В нем можно познакомиться с историей и достижениями этой отрасли, посетить мастер-классы, а на интерактивных экспонатах почувствовать себя даже летчиками-космонавтами.

В сентябре на ВДНХ открылся еще один уникальный образовательный комплекс "Техноград". В нем можно получить 45 профессий по шести направлениям, таким как услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки. Всего за 3,5 месяца "Техноград" посетили более 50 тысяч человек.

Почти в канун Нового года на центральной аллее выставки открылся Дворец госуслуг. Этот МФЦ предоставляет более 180 госуслуг, доступных во всех районных центрах. Но можно здесь получить и дополнительную услугу - государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные в любом субъекте РФ. Для клиентов открыто 20 окон приема. В офисе работают 67 сотрудников. Посетить его можно в любой день с 10:00 до 22:00.

Летом 2018 года москвичи и гости столицы увидели отреставрированной арку главного входа ВДНХ, Центральную аллею и 14 фонтанов. После 30 лет сна заработал даже фонтан "Золотой колос".