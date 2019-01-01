Украина оказалась во власти последователей бандеровцев

Столица и крупные города Украины во вторник, 1 января, оказались во власти последователей Степана Бандеры и ОУН (организация запрещена в РФ), которую он, вопреки некоторым версиям, не основал, будучи лишь одним из главарей, а в годы Второй мировой войны спровоцировал в ней раскол. Во многом из-за убийства в 1959 году в Мюнхене Бандера стал своего рода "мученическим символом" украинских националистов.

Не поделили Бандеру

В Киеве на этот раз дошло до казуса, как было в случае "расколом раскольников", церковных псевдодеятелей Украины, принявшихся делить "автокефальную" церковь, едва только было объявлено о ее создании. Два радикальных движения не смогли поделить, кто больше ценит и чтит Бандеру, а, следовательно, кто больше достоин пойти во главе шествия. В результате члены партии "Свободы" Тягнибока стартовали маршем от парка Шевченко, а "Национальный корпус" Билецкого - от оперного театра. Но обо всем по порядку.

Первыми на улицах появились "национальные дружинники". Вид их изумлял детишек и их мам, которые прогуливались по центру Киева. Около 300 человек в камуфляже, включая девушек, надели колпаки Деда Мороза, а впереди колонны шли мирные с виду снеговики. Очевидно, тем самым, "нацдружинники" хотели показать, что в отличие от "свободовцев" настроены мирно и пугать кого-либо не намерены. Как сообщил корреспондент издания "Страна.ua", "вместо файеров в этом году Нацкорпус проводит шествие с бенгальскими огнями. Еще одна попытка мимикрировать под Новый год". Прохожим раздавали подарочные открытки. При этом Бандера был почему-то "стилизован" под советского солдата - в каске, правда, с немецкими защитными очками, и автоматом Калашникова в руках. Хотя известно, что лично Бандера не любил принимать участия в вооруженных столкновениях, а предпочитал планировать акции "в тени".

"Свободовцы", к шествию которых традиционно пытаются примкнуть разного рода провокаторы, маргиналы и иные "нездоровые элементы", вступающие в схватки с полицией, по старинке вышли на шествие с факелами и под черно-красными знаменами. Эта зловещая картина, напоминающая о маршах нацистских боевиков в Германии 1930-х, традиционно заставляет шарахаться с улиц Киева мирных обывателей. Шествие "свободовцев" началось в 18.32 по местному времени. И его главную интригу составляло то, спровоцируют ли они на своем пути какие-нибудь акции или столкновения или ограничатся одними лишь лозунгами. Несколько сот "свободовцев", а не тысячи, как они ожидали, скандировали слоганы, прославляющие националистов.

О радикалах и кураторах

Факельные шествия украинских радикалов в память о Бандере начались еще в 2007 году, при проамериканском, "оранжевом", президенте Ющенко, который присвоил тому звание Героя Украины. При Викторе Януковиче, аннулировавшем этот указ предшественника, шествия прекратились, перейдя в разряд запрещенных, чтобы с новой силой возобновиться уже при новой власти, пришедшей на Украину в результате госпереворота. Именно радикал-националисты и западные, преимущественно американские и британские, кураторы, а отнюдь не обедневшее население Украины, ненавидящее Порошенко и его свиту, являются сегодня главной опорой нынешней украинской власти. Именно черные с красным цвета бандеровских флагов, как и лозунг "Слава Украине! Героям - слава", слоган пресловутого майдана, ставший приветствием в украинских вооруженных силах, стали символом сегодняшней Украины.

Где ты, Одесса?

Сегодняшним радикалам на Украине позволено все. Доходит до того, что они по-хозяйски чувствуют себя в городе-герое Одессе, где румыно-фашисты в 1941-м году сожгли заживо десятки тысяч евреев, в основном стариков, женщин и детей. Сколько было случаев, когда подвыпившие "герои АТО" дебоширили в одесских питейных заведениях, каждое из которых имеет свой неповторимый колорит.

Увы сегодняшняя Одесса, легендарный город Утесова "у самого черного моря", не смогла пойти по пути легендарных подпольщиков, которые приложили огромный вклад в уничтожение коричневой чумы в годы Великой Отечественной. Адский огонь в Доме профсоюзов 2 мая 2014 навсегда ляжет черным пятном в историю этого разудалого портового города, столицы юмора. Теперь уже черного.

Порошенко, который имеет мизерные шансы быть избранным президентом Украины во второй раз, делает все, чтобы потакать националистам, в основном действуя через пропрезидентскую фракцию в Верховной Раде. Шансов у него, даже при его деньгах и западной поддержке, конечно, не ноль целых ноль десятых. А объективности ради, судя по рейтингам, один из десяти. Впрочем, сегодняшняя Украина время от времени убеждает в том, что в ней возможны такие чудеса, что не снились Алисе в Зазеркалье. И никто здесь не удивится, если такой глава государства пройдет во второй тур.

Кстати, весьма любопытное высказывание озвучил в Facebook небезызвестный "командир подразделения АТО" Семен Семенченко. "Две трети "известных борцунов за Украину", приветствующих сегодня Степана Андреевича Бандеру с днем рождения, при его жизни были бы развешаны на первом же суку как предатели украинского народа", - написал Семенченко.

Все для бандеровцев

Но дабы умаслить радикалов, получить в качестве поддержки в преддверии выборов такую безбашенную и сметающую все на своем пути силу, официальный Киев делает все, чтобы еще больше распалить костер ненависти в стране, стоящей на пороге полномасштабной гражданской войны. Страны, где одетые в вышиванки школьники начинают в некоторых школах "минутки ненависти к России".

Не удивительно, что после провокации Порошенко в Керченском проливе на улицы украинских городов выходят десятки тысяч оголтелых молодых людей, родившихся в 1990-е и исступленно кричащих в телекамеры о том, что они готовы воевать с "москалями". А ведь лозунг - "Нет общего языка с москалями" - был основным постулатом Бандеры на протяжении его всей жизни.

Верховная Рада с подачи Порошенко в декабре принимает решение об официальных праздниках на Украине в 2019 году. И первым значится чествование Бандеры 1 января, в 110-й день его рождения. Не за горами празднование дней рождения Мазепы, Петлюры, Шушкевича, духовных отцов нынешних националистов. И все это преподносится в форме государственных праздников со всеми вытекающими отсюда регалиями и атрибутами. Неизменной при этом остается русофобская риторика и лютая ненависть к Москве.

В новом году Бандере (и второй раз посмертно) вернут звание Героя Украины. По крайней мере, это предложение, за которое проголосовала Рада большинством голосов, легло на стол Порошенко. Будет трагифарс, если новый украинский президент его отменит. Хотя при нынешней радикализации на Украине, особенно ее подрастающего поколения, кто-то вряд ли решится на этот смелый шаг после выборов 31 марта решится.

Львов чествовал уцелевших бандеровцев

А началось официальное прославление Бандеры во вторник утром во Львовской области, где Бандеру считают за своего земляка. Хотя родился Степан Бандера в семье католического священника в королевстве Галиции и Лодомерии, что находилось на территории Австро-Венгрии.

Во Львове утром состоялся митинг, прошедший при полной поддержке местных властей и лично местного градоначальника Андрея Садового, который входит в число наиболее влиятельных украинских политиков и является главой партии "Самопомощь". Мэр под восторженный рев толпы, скандировавшей "Слава Украине!", назвал Бандеру "выдающимся сыном Галичины".

50-летний Садовый, который в прошлом году объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, лично пожал руки немногим из уцелевших бандеровцев, сражавшихся против советских военнослужащих и доживших до тех времен, когда их не разыскивают по лесам, а прославляют. Все это напомнило о тех митингах в странах Прибалтики, на которых каждый год чествуют тех, кто сражался против Красной армии под знаменами СС.

Кстати, массовое шествие в поддержку Бандеры, сопровождавшееся русофобскими лозунгами, состоялось и в Днепре. А Леонид Брежнев, уроженец Днепропетровщины, что называется, наверное, переворачивается в гробу.

Историк из США отказался от наград мэра Львова

В конце 2018 года стало известно о том, что известный американский историк Тарик Сирил Амар, который в 2000-е годы работал директором Центра городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове, отказался от наград, которых его удостоил Садовый. В 2010 году мэр Львова наградил Тарика Сирила Амара дипломом и Золотым гербом от Львовского городского совета.

"У меня есть награда от Львова, которую мне вручили после моего пребывания там в качестве главы Центра городской истории. Хочу, чтобы все знали, что я ее возвращаю. Мне не нужны награды от города, в котором восхваляют Степана Бандеру, фашиста", - написал этот принципиальный человек на своей странице в Twitter.

Это решение было принято после того, как 11 декабря Львовский облсовет провозгласил 2019 Годом Организации украинских националистов и Степана Бандеры. Напомним, что ранее посол Израиля в Украине Джоэль Лион, комментируя данное решение Львовского областного совета, заявил, что шокирован этим. "Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - заявил посол, добавив, что "Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через почитание их исполнителей".

Впрочем, украинские политики не боятся подобной реакции со стороны отдельных западных стран, чувствуя мощную поддержку американцев. Влиятельные силы в США готовы закрыть глаза на факты фальсификации истории и героизации последователей нацизма на Украине, если эти действия официального Киева все дальше отдаляют эту страну от России и максимально накаляют обстановку в непосредственной близости от российских границ.