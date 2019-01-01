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01.01.2019 22:28
Рубрика: В мире

Украинские националисты напали в соцсетях на шоумена Зеленского

Текст: Максим Макарычев

Украинские националисты напали в соцсетях на актера и шоумена Зеленского из-за его еврейского происхождения. Они выразили недоумение тем, что украинские масс-медиа уделили такое внимание не Бандере, который боролся с "врагами Украины", а представителю "клоунады", занимающему второе место в рейтинге претендентов на пост президента страны.

Напомним, что дважды за последние сутки Зеленский выступил на ведущих украинских телеканалах, причем, его первое выступление, аккурат под Новый год, как отмечают наблюдатели, стало едва ли не главным медийным событием последнего дня 2018 года, отодвинуло в телеэфире обращение к украинцам Порошенко и тем самым "опозорило президента".

В соцсетях радикалы предположили, что Зеленский, за которым якобы стоят некие мощные силы, является обыкновенной "разменной монетой" на выборах, призванной оттянуть голоса части электората (называются имена Тимошенко, кандидатов от радикалов и пр.). "Он заключил контракт с кем-то из кандидатов и играет в его интересах", - предположил один из пользователей.

На Украине стартовала президентская избирательная кампания

Во вторник в Киеве и других украинских городах прошли марши националистов, отмечавших новый государственный праздник Украины - День рождения Степана Бандеры.

Митинг радикалов в центре украинской столицы разделился на две части: члены партии "Свободы" Тягнибока стартовали в 18 часов по местному времени маршем от парка Шевченко, а "Национальный корпус" Билецкого - часом ранее от оперного театра. Это разделение произошло потому, что две националистические силы так и не смогли выдвинуть единого кандидата в президента и переругались друг с другом.

Если "нацдружинники" шествовали в новогодних колпаках и раздаривали окружающим открытки, то "свободовцы" прошлись по Крещатику до Майдана Незалежности со своими факелами, дым от которых окутал главную улицу Киева. Они беспрестанно скандировали лозунги "Украина превыше всего!" и "Слава Украине", что вызывало ассоциации с небезызвестными маршами национал-социалистов в Германии 1930-х годов. На Майдане состоялся немногочисленный митинг, в ходе которого, как сообщает "Страна.ua", депутат Верховной Рады Андрей Ильенко заявил о том, что "Украину не спасут клоуны, олигархи, а только националисты".

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