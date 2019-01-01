В новогоднем обращении Ким Чен Ын предложил диалог и сотрудничество

С учетом бурной дипломатической активности, которую Ким Чен Ын развернул в 2018 году, фактически выведя страну из международной изоляции, за границей с большим интересом ожидали очередного новогоднего обращения к нации. Как только в 9 часов утра по местному времени центральное ТВ КНДР начало транслировать соответствующее послание, то его стало в прямом эфире передавать и значительное количество ведущих телеканалов Южной Кореи, а прильнувшие к экранам эксперты начали ловить каждую деталь, стремясь расшифровать смысл послания, которое содержало посыл не только для северокорейцев, но и для всего мира.

Ким продолжил возобновленную им же традицию лично зачитывать новогоднее обращение к нации. По ТВ продемонстрировали 40-минутную запись, которая, скорее всего, была сделана накануне. Атмосфера была при этом подчеркнуто "теплой" и, если можно так сказать, расслабленной.

В самом начале записи показали, как Ким Чен Ын шествует по коридорам главного здания Трудовой партии Кореи (ТПК), где его сопровождают в удалении на пару шагов три человека - его младшая сестра и по совместительству первый заместитель председателя Отдела пропаганды и агитации ЦК ТПК Ким Ё Чжон, заместитель председателя организационно-инструкторского отдела ЦК ТПК Чо Ён Вон и заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон. Было заметно, что Ким шел явно с хорошим настроением и слегка улыбался, следовавшая же за ним тройка вообще напоминала друзей, идущих в кино: Ким Ё Чжон периодически смеялась и широко улыбалась, оживленно переговариваясь с двумя остальными чиновниками, которые тоже явно не грустили. Затем Ким уже в одиночестве зашел в зал, сел в широкое кожаное кресло и стал зачитывать, держа в руках распечатку текста речи. Сам зал был украшен двумя парами портретов предыдущих лидеров КНДР - Ким Ир Сена и Ким Чен Ына. Завершить описание антуража можно коротким рассказом об одежде лидера КНДР - он был в западном костюме, белой рубашке с темно-синим галстуком. По ходу речи камера то показывала Кима с разных ракурсов, то демонстрировала фотографии и копии газет Северной Кореи, содержание которых соответствовало произносимым в конкретный момент словам.

Если обобщать само содержание речи, которая продлилась около получаса, то Ким Чен Ын не разочаровал тех, кто ставит на необходимость развития связей с Северной Кореей, хотя чего-то радикально нового заявлено не было. В отличие от многих предыдущих аналогичных речей, когда КНДР неоднократно заявляла о своем могучем ракетно-ядерном щите, об "огромной красной кнопке" и раздавала обещания стереть в радиоактивный пепел любых агрессоров, на этот раз послание было подчеркнуто мирным. Ким напомнил о достигнутых в прошлом году успехах, уделил очень большое внимание необходимости экономического развития и повышения уровня жизни в КНДР, тогда как на военную тематику потратил сравнительно немного времени. Затем был блок, посвященный межкорейским отношениям, и завершилось все обзором ситуации во внешней политике, где содержался посыл к США.

Интересно, что хотя обращение к Соединенным Штатам было в самом конце речи и на него Ким затратил не так много времени, но именно оно больше всего заинтересовало зарубежных экспертов и оказалось вынесенным в заголовки большинства СМИ, сообщивших о новогоднем послании Кима.

Лидер КНДР дал понять, что намерен продолжать диалог на высшем уровне с США. "В будущем всегда я готов снова сесть и поговорить с президентом США, приложив усилия для достижения тех результатов в диалоге, которые международное сообщество сможет поприветствовать". Ким также подтвердил, что по-прежнему твердо намерен идти по пути отказа от ядерного оружия, указав, что КНДР никому не намерена угрожать своими арсеналами. "Мы уже несколько раз заявляли и предприняли конкретные действия, доказывающие, что более не производим и не испытываем ядерное оружие, не будем его применять и распространять", - отметил Ким.

Соединенным Штатам Ким предложил радикально улучшить отношения, основываясь на принципах взаимного уважения, идя на двусторонние шаги навстречу друг другу, чтобы в итоге гарантировать на Корейском полуострове мир и стабильность.

С другой стороны, в речи содержится и предупреждение к США о необходимости отказаться от политики навязывания другим странам своей воли и требований односторонних уступок. "Если это произойдет, то нам для достижения мира и стабильности на Корейском полуострове придется неизбежно искать новый путь", - заявил Ким Чен Ын.

По мнению экспертов, эта часть выступления в целом является главным внешнеполитическим посланием КНДР и обращена она к США. Если резюмировать, то Ким Чен Ын заявил о готовности снова провести встречу на высшем уровне с Дональдом Трампом, но предупредил, что диалог должен быть "дорогой с двустороннем движением", когда и Вашингтону тоже необходимо будет идти на компромисс и ответные шаги. КНДР же не согласна в одностороннем порядке сдавать свои позиции и уже сделала достаточно уступок, а потому теперь очередь за США. Говоря языком английских поговорок, "мяч теперь на стороне США" - теперь все будут ждать, что же ответят Вашингтон и Дональд Трамп на предложения Кима.

Относительно межкорейских отношений Ким констатировал очевидное, напомнив, что в предыдущем году Север и Юга сильно сблизились, трижды проведены встречи на высшем уровне лидеров двух Корей, призвав к расширению обменов и сотрудничества с Сеулом. Он также отметил, что "готов без каких-либо предварительных условий" возобновить работу двух главных замороженных проектов межкорейского сотрудничества - технопарка в Кэсоне и туристических поездок в горы Кымган. Достигнутые по линии военных соглашений Ким охарактеризовал как "фактическое прекращение войны", добавив, что эту практику надо продолжать и развивать.

Комментируя "межкорейскую" часть послания, южнокорейские эксперты отметили, что практически ничего нового не сказано и никаких инициатив не заявлено. Но при этом следует учитывать, что 30 декабря Ким Чен Ын направил Мун Чжэ Ину личное послание с поздравлениями. Администрация президента Юга обнародовала лишь некоторые выдержки из послания, не сказав даже, как именно документ попал в Сеул. Известно лишь, что его "кто-то привез", скорее всего, тайно встретившись с представителем КНДР в третьей стране. Высока вероятность, что конкретные предложения Ким напрямую сделал Мун Чжэ Ину в том письме-поздравлении пару дней назад, а потому в новогоднем послании не было смысла повторяться.

Хотя зарубежные специалисты не стали подробно останавливаться на содержании послания Кима, которое было для "внутреннего использования", но там содержится ряд важных моментов, и ему было отведено примерно две трети всего времени выступления.

Как уже было сказано, военная тема и словесное "бряцание оружием" явно отошли на второй план, тогда как основное внимание было уделено экономике. Это позволяет надеяться, что КНДР продолжит реформы, которые открыто не заявляла, но продолжает проводить, и не станет первой пытаться провоцировать напряженность.

Ким отметил, что страна очень сильно изменилась в 2018 году, достигла больших успехов в плане экономического развития. Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития народного хозяйства страны, опираясь исключительно на собственные силы. Среди приоритетных направлений были названы обеспечение страны электроэнергией, химическая, строительная и легкая промышленности.

По поводу интерпретации слов можно, конечно, спорить, но похоже, что Ким Чен Ын намекнул и на необходимость продолжения реформ экономики. По крайней мере, лидер КНДР подчеркнул, что следует "модернизировать способы управления экономики таким образом, чтобы максимально реализовать и использовать созидательную силу и сознательный энтузиазм рабочих". Он также указал на необходимость "улучшения управления финансами, ценами", а также создания условий для возможностей расширения производства предприятиями.

Ожидается, что в ближайшее время администрация президента Южной Кореи отреагирует на новогоднее послание лидера КНДР.