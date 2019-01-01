В новогоднем обращении Ким Чен Ын предложил диалог и сотрудничество

Новости

В Сиднее по ошибке поздравили "С Новым 2018 годом" 09:24
Минздрав: В 2019 году терапию получат 60% пациентов с ВИЧ 08:53
Трое детей и четверо взрослых погибли при пожаре в Орске 08:34
Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом 07:37
В парке Горького в Москве обрушился пешеходный мост 07:21
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на 4,5 километра 06:29
СМИ: В Японии в результате теракта пострадали 8 человек 01:44
Восемь пешеходов пострадали в Токио при наезде автомобиля 31.12.2018
Медведев поздравил россиян с Новым годом 31.12.2018
Утвердили правила выдачи субсидий банкам по недополученным доходам по кредитам 31.12.2018
Утверждена программа обучения для граждан предпенсионного возраста 31.12.2018
Под завалами магнитогорской девятиэтажки найдены три тела 31.12.2018
ПФР поручено оперативно назначить пенсии пострадавшим в Магнитогорске 31.12.2018
Центризбирком Украины закрыл участки для голосования на территории РФ 31.12.2018
Премьер Косово назвал Сербию мини-Россией 31.12.2018
"Газпром": Цена газа для Армении в 2019 г составит $165 за тысячу кубов 31.12.2018
Видео: С Казанского вокзала Москвы отправились поезда в 2019-й год 31.12.2018
Банкнота в 500 евро доживает последние дни 31.12.2018
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске 31.12.2018
Главные темы "Родины" 2018 года в фотографиях 31.12.2018
Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске смогут 1 января забрать вещи 31.12.2018
Губернатор: Семь детей могут быть под завалами в Магнитогорске 31.12.2018
В Риме новогодняя ночь пройдет без фейерверков 31.12.2018
Путин посетил пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске 31.12.2018
Глава МЧС доложил президенту об угрозе обрушения дома в Магнитогорске 31.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
01.01.2019 09:15
Рубрика: В мире

В новогоднем обращении Ким Чен Ын предложил диалог и сотрудничество

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Утром 1 января по уже установившейся традиции председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын зачитал новогоднее послание к нации. За содержанием обращения внимательно наблюдали в других странах мира, пытаясь определить дальнейшие цели развития Северной Кореи. Основной акцент Ким сделал на необходимости развития экономики, межкорейского сотрудничества, а также подчеркнул, что всегда готов к диалогу с США и не передумал отказываться от ядерного оружия.
Фото: KCNA/via REUTERS Фото: KCNA/via REUTERS
Фото: KCNA/via REUTERS

С учетом бурной дипломатической активности, которую Ким Чен Ын развернул в 2018 году, фактически выведя страну из международной изоляции, за границей с большим интересом ожидали очередного новогоднего обращения к нации. Как только в 9 часов утра по местному времени центральное ТВ КНДР начало транслировать соответствующее послание, то его стало в прямом эфире передавать и значительное количество ведущих телеканалов Южной Кореи, а прильнувшие к экранам эксперты начали ловить каждую деталь, стремясь расшифровать смысл послания, которое содержало посыл не только для северокорейцев, но и для всего мира.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Мир в 2018-м: Исторические встречи и громкие провокации

Ким продолжил возобновленную им же традицию лично зачитывать новогоднее обращение к нации. По ТВ продемонстрировали 40-минутную запись, которая, скорее всего, была сделана накануне. Атмосфера была при этом подчеркнуто "теплой" и, если можно так сказать, расслабленной.

В самом начале записи показали, как Ким Чен Ын шествует по коридорам главного здания Трудовой партии Кореи (ТПК), где его сопровождают в удалении на пару шагов три человека - его младшая сестра и по совместительству первый заместитель председателя Отдела пропаганды и агитации ЦК ТПК Ким Ё Чжон, заместитель председателя организационно-инструкторского отдела ЦК ТПК Чо Ён Вон и заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон. Было заметно, что Ким шел явно с хорошим настроением и слегка улыбался, следовавшая же за ним тройка вообще напоминала друзей, идущих в кино: Ким Ё Чжон периодически смеялась и широко улыбалась, оживленно переговариваясь с двумя остальными чиновниками, которые тоже явно не грустили. Затем Ким уже в одиночестве зашел в зал, сел в широкое кожаное кресло и стал зачитывать, держа в руках распечатку текста речи. Сам зал был украшен двумя парами портретов предыдущих лидеров КНДР - Ким Ир Сена и Ким Чен Ына. Завершить описание антуража можно коротким рассказом об одежде лидера КНДР - он был в западном костюме, белой рубашке с темно-синим галстуком. По ходу речи камера то показывала Кима с разных ракурсов, то демонстрировала фотографии и копии газет Северной Кореи, содержание которых соответствовало произносимым в конкретный момент словам.

Фото: EPA
Юг и Север Кореи вновь соединили дороги

Если обобщать само содержание речи, которая продлилась около получаса, то Ким Чен Ын не разочаровал тех, кто ставит на необходимость развития связей с Северной Кореей, хотя чего-то радикально нового заявлено не было. В отличие от многих предыдущих аналогичных речей, когда КНДР неоднократно заявляла о своем могучем ракетно-ядерном щите, об "огромной красной кнопке" и раздавала обещания стереть в радиоактивный пепел любых агрессоров, на этот раз послание было подчеркнуто мирным. Ким напомнил о достигнутых в прошлом году успехах, уделил очень большое внимание необходимости экономического развития и повышения уровня жизни в КНДР, тогда как на военную тематику потратил сравнительно немного времени. Затем был блок, посвященный межкорейским отношениям, и завершилось все обзором ситуации во внешней политике, где содержался посыл к США.

Интересно, что хотя обращение к Соединенным Штатам было в самом конце речи и на него Ким затратил не так много времени, но именно оно больше всего заинтересовало зарубежных экспертов и оказалось вынесенным в заголовки большинства СМИ, сообщивших о новогоднем послании Кима.

СМИ: КНДР инициирует секретные контакты с США

Лидер КНДР дал понять, что намерен продолжать диалог на высшем уровне с США. "В будущем всегда я готов снова сесть и поговорить с президентом США, приложив усилия для достижения тех результатов в диалоге, которые международное сообщество сможет поприветствовать". Ким также подтвердил, что по-прежнему твердо намерен идти по пути отказа от ядерного оружия, указав, что КНДР никому не намерена угрожать своими арсеналами. "Мы уже несколько раз заявляли и предприняли конкретные действия, доказывающие, что более не производим и не испытываем ядерное оружие, не будем его применять и распространять", - отметил Ким.

Соединенным Штатам Ким предложил радикально улучшить отношения, основываясь на принципах взаимного уважения, идя на двусторонние шаги навстречу друг другу, чтобы в итоге гарантировать на Корейском полуострове мир и стабильность.

С другой стороны, в речи содержится и предупреждение к США о необходимости отказаться от политики навязывания другим странам своей воли и требований односторонних уступок. "Если это произойдет, то нам для достижения мира и стабильности на Корейском полуострове придется неизбежно искать новый путь", - заявил Ким Чен Ын.

Лавров: Нельзя затягивать с пересмотром режима санкций в отношении КНДР

По мнению экспертов, эта часть выступления в целом является главным внешнеполитическим посланием КНДР и обращена она к США. Если резюмировать, то Ким Чен Ын заявил о готовности снова провести встречу на высшем уровне с Дональдом Трампом, но предупредил, что диалог должен быть "дорогой с двустороннем движением", когда и Вашингтону тоже необходимо будет идти на компромисс и ответные шаги. КНДР же не согласна в одностороннем порядке сдавать свои позиции и уже сделала достаточно уступок, а потому теперь очередь за США. Говоря языком английских поговорок, "мяч теперь на стороне США" - теперь все будут ждать, что же ответят Вашингтон и Дональд Трамп на предложения Кима.

Относительно межкорейских отношений Ким констатировал очевидное, напомнив, что в предыдущем году Север и Юга сильно сблизились, трижды проведены встречи на высшем уровне лидеров двух Корей, призвав к расширению обменов и сотрудничества с Сеулом. Он также отметил, что "готов без каких-либо предварительных условий" возобновить работу двух главных замороженных проектов межкорейского сотрудничества - технопарка в Кэсоне и туристических поездок в горы Кымган. Достигнутые по линии военных соглашений Ким охарактеризовал как "фактическое прекращение войны", добавив, что эту практику надо продолжать и развивать.

Фото: depositphotos.com
СМИ: Ядерщикам из КНДР предлагали миллион долларов за побег в Южную Корею

Комментируя "межкорейскую" часть послания, южнокорейские эксперты отметили, что практически ничего нового не сказано и никаких инициатив не заявлено. Но при этом следует учитывать, что 30 декабря Ким Чен Ын направил Мун Чжэ Ину личное послание с поздравлениями. Администрация президента Юга обнародовала лишь некоторые выдержки из послания, не сказав даже, как именно документ попал в Сеул. Известно лишь, что его "кто-то привез", скорее всего, тайно встретившись с представителем КНДР в третьей стране. Высока вероятность, что конкретные предложения Ким напрямую сделал Мун Чжэ Ину в том письме-поздравлении пару дней назад, а потому в новогоднем послании не было смысла повторяться.

Хотя зарубежные специалисты не стали подробно останавливаться на содержании послания Кима, которое было для "внутреннего использования", но там содержится ряд важных моментов, и ему было отведено примерно две трети всего времени выступления.

Как уже было сказано, военная тема и словесное "бряцание оружием" явно отошли на второй план, тогда как основное внимание было уделено экономике. Это позволяет надеяться, что КНДР продолжит реформы, которые открыто не заявляла, но продолжает проводить, и не станет первой пытаться провоцировать напряженность.

Ким отметил, что страна очень сильно изменилась в 2018 году, достигла больших успехов в плане экономического развития. Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития народного хозяйства страны, опираясь исключительно на собственные силы. Среди приоритетных направлений были названы обеспечение страны электроэнергией, химическая, строительная и легкая промышленности.

По поводу интерпретации слов можно, конечно, спорить, но похоже, что Ким Чен Ын намекнул и на необходимость продолжения реформ экономики. По крайней мере, лидер КНДР подчеркнул, что следует "модернизировать способы управления экономики таким образом, чтобы максимально реализовать и использовать созидательную силу и сознательный энтузиазм рабочих". Он также указал на необходимость "улучшения управления финансами, ценами", а также создания условий для возможностей расширения производства предприятиями.

Ожидается, что в ближайшее время администрация президента Южной Кореи отреагирует на новогоднее послание лидера КНДР.

В мире Восточная Азия Северная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России подняли ставки акцизов на бензин
Трое детей и четверо взрослых погибли при пожаре в Орске
В парке Горького в Москве обрушился пешеходный мост
СМИ: В Японии в результате теракта пострадали 8 человек
Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом