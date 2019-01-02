Благодаря кино мы знаем, что население тихой Норвегии больше всего на свете боится двух вещей - российской оккупации и природных катаклизмов. Но если первую фобию можно объяснить только мнительностью и разгулявшейся от скуки фантазией жителей благополучной страны фьордов, то вторая имеет под собой вполне реальные основания. Разрушительный потенциал и возможные сроки реализации угрозы не вполне ясны, но определенный повод опасаться стихийных бедствий у норвежцев, по мнению местных ученых, все же есть. О чем норвежские кинематографисты с садистским удовольствием регулярно напоминают беспокойным соотечественникам.

Фильм "Волна" (Bølgen) 2015 года, живописавший разрушительное цунами в небольшом поселке Гейрангер, стал абсолютным хитом на родине, был отправлен на "Оскар" (хотя в шорт-лист не попал) и получил преимущественно положительную критику и отзывы зрителей. В результате режиссер Роар Утхауг отправился в Голливуд снимать новую "Лару Крофт". А его коллеги продолжили пугать страну локальными армагеддонами уже без него, сняв "Разлом" (Skjelvet) - теперь не про цунами, а про землетрясение. И не про Гейрангер, а про Осло.

На вакантную режиссерскую позицию был взят Йон Андреас Андерсен, больше известный как оператор. Впрочем, на качестве и масштабах съемки - при почти аналогичном бюджете - замена не особо отразилась. Зато за сценарий отвечали те же люди - Юн Коре Роке и Харальд Розенлёв-Эег. И это заметно. Настолько, что порой "Разлом" напоминает не сиквел, а ремейк.

В центре внимания - всё тот же неугомонный геолог Кристиан в исполнении Кристоффера Йонера. Он снова подозревает неладное и ждет от природы подвоха. Бедолага носится по стране с очумевшим видом и пытается призвать окружающих к бдительности - что твой быковский дурак. С тем же, что характерно, результатом, несмотря на то, что в прошлый раз именно его ученая прозорливость спасла массу людей - и наверняка спасла бы больше, если бы не всеобщая беспечность и недоверчивость. История никого ничему не учит и поэтому повторяется: на Кристиана опять все - от коллег до родных - смотрят как на параноика и идиота.

При этом семья героя переживает не лучшие времена - супруга с детьми живет отдельно, и вернувшаяся к нему одержимость спасением человечества всё только, понятное дело, усложняет. За наблюдением за сей тягучей семейной драмой вперемежку с безрезультатной суетой Кристиана зритель и проводит первый час просмотра "Разлома".

И только потом начинается главное зрелище, в очередной раз подтверждающее правоту протагониста и демонстрирующее предельную тупость большинства действующих лиц (особенно детей и подростков, с поразительным упорством принимающих противоречащие здравому смыслу решения). И зрелище это - единственное, что оправдывает существование сиквела "Волны".

Как и в первой части, представляющей собой такой же стерильный фильм-катастрофу с глупыми персонажами, сцены разрушения сняты здесь эффектно и смотрятся нестыдно даже на фоне голливудских аналогов. Однако помимо нескольких минут эпичного крушения норвежской столицы, "Разлому" предложить решительно нечего. Их, пожалуй, стоит увидеть, но для того, чтобы дождаться этого короткого визуального праздника, придется обзавестись поистине нордической выдержкой.

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