Число жертв взрыва в Магнитогорске выросло до 16 человек

В Магнитогорске в ходе аварийно-спасательной операции из-под завалов извлечены тела еще двух погибших. Таким образом число жертв взрыва достигло 16 человек, сообщили в среду в ГУ МЧС региона.

- Подняли тела еще двух погибших, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. - Это женщины. Работы по разбору завалов продолжаются.

По последним данным, в общей сложности под завалами найдены тела 15 взрослых и одного ребенка, неизвестно местонахождение 25 человек.

В Челябинской области сегодня проходит траур по погибшим. В непосредственной близости от места трагедии организована панихида. Эвакуированным жителям трех пострадавших подъездов в эти минуты смогут вернутся в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи.