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02.01.2019 10:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Среди погибших под завалами в Магнитогорске есть ребенок

Текст: Юлия Мякишева

В Магнитогорске из-под завалов подъезда жилого дома извлечены тела 14 погибших, один из них ребенок.

Фото: Илья Московец/ТАСС
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от взрыва в Магнитогорске

На 10 часов московского времени установлено местоположение 86 граждан. 27 человек ищут до сих пор. Пятерых спасли из-под завалов. 11-месячный ребенок, найденный накануне, доставлен в больницу в Москве в тяжелом состоянии. Всего к этому моменту в больнице находится шесть пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области со ссылкой на МЧС.

Ранее на официальном сайте спасателей появилась информация о том, что среди погибших есть один ребенок. Работы на месте ЧП продолжаются. 

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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