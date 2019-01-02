Среди погибших под завалами в Магнитогорске есть ребенок

В Магнитогорске из-под завалов подъезда жилого дома извлечены тела 14 погибших, один из них ребенок.

На 10 часов московского времени установлено местоположение 86 граждан. 27 человек ищут до сих пор. Пятерых спасли из-под завалов. 11-месячный ребенок, найденный накануне, доставлен в больницу в Москве в тяжелом состоянии. Всего к этому моменту в больнице находится шесть пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области со ссылкой на МЧС.

Ранее на официальном сайте спасателей появилась информация о том, что среди погибших есть один ребенок. Работы на месте ЧП продолжаются.