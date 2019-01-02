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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Магнитогорск сплотился, чтобы поддержать пострадавших в трагедии

Текст: Мария Лисина
Сегодня, спустя два дня после страшных событий в Магнитогорске, людской поток к дому по проспекту Карла Маркса, 146, только увеличивается. Большинство из них - не обычные зеваки, а те, кто чужую беду воспринял как свою собственную. Кто-то приносит цветы и игрушки к стихийным мемориалам, кто-то направляется в пункт помощи пострадавшим. Взрыв, раздавшийся утром 31 декабря, был слышен по всему городу. Сегодня весь город сплотился, чтобы поддержать пострадавших земляков, близких и родных погибших.

- Стоял у окна, ждал, пока соберется жена, чтобы отвезти ее на работу. Раздался взрыв, увидел пламя и много дыма. Сразу выскочил на улицу, начал помогать тем, кто успел выбежать. Люди были раздетые, сразу начали выносить одеяла и теплые вещи. Со стороны взрыва раздавались крики о помощи. Буквально через пять минут начали подтягиваться пожарные машины и эвакуировать людей из разлома, - вспоминает житель соседней многоэтажки.

В считанные часы после трагедии в школе поблизости организовали штаб. Здесь собрались волонтеры и люди, которым удалось спастись. Кто-то ждал информации от родных, кто-то просто искал место, чтобы согреться.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области/ТАСС
СК: Следов взрывчатки в разрушенном подъезде дома в Магнитогорске нет

Одними из первых из дома эвакуировали многодетную семью Кожемякиных. Наталья с супругом и пятью детьми проживали в злополучном подъезде №7.

- Проснулись от хлопков и от того, что стены дрожат. Муж сразу побежал в коридор, собрал детей. Открыл дверь в подъезд, и чуть не упал. Под нами была просто пропасть. Сразу же позвонили в МЧС, сказали одеться, не бегать по квартире, сидеть в одном углу и ждать. Буквально через 20 минут всех эвакуировали, первым делом отвезли к знакомым. И вернулись в штаб. Здесь нас зарегистрировали, сразу выдали все необходимое и выделили квартиру. Нам постоянно звонят, приезжаем за продуктами и всем необходимым, - рассказывает женщина.

Одной из первых на место происшествия приехала и Вероника Мощенко. Теперь девушка гордо носит жилетку волонтерского движения. Рассказывает: сначала ее направили на сортировку продуктов, теперь она работает в столовой школы №14. Кормит потерпевших и их родственников, а также сотрудников всех ведомств.

- Конечно, работа тут организована и добровольцы сменяют друг друга, но большинство из нас здесь находятся столько, сколько позволяет время. Я с первого дня - с утра до ночи, - делится Вероника Помимо неорганизованных добровольцев, на место сразу прибыли представители волонтерских объединений. Именно они взяли под свое крыло всех желающих помочь. Объединений в городе сразу несколько, это и "Волонтеры победы", и студенческие организации, и отделение всероссийского движения "Серебряные волонтеры".

Фото: Илья Московец/ТАСС
Число погибших от взрыва в Магнитогорске выросло до 19 человек

Несмотря на праздники, все люди оставили свои семьи и вышли к тем, кому помощь нужна больше всего.

- Люди несли абсолютно все, от предметов личной гигиены, до одеял, одежды и мебели. К сегодняшнему дню собрано более тонны продуктов, столько же - теплых вещей. Число горожан-добровольцев давно перевалило за сотню. К сожалению, списки начали вести только сегодня. Записываем номера желающих, при надобности - звоним и приглашаем. Не было еще ни одного случая отказа. Несмотря на то, что сбор вещей и продуктов закрыт, принимаем помощь от всех, кто готов ее предоставить. Лишним тут ничего не будет, все пойдет в дело, - рассказал "РГ" Ильяс Ильясов, руководитель "Волонтеров победы".

Помимо работающих в центре помощи, многие горожане дежурят у оцепления. Сотрудникам полиции, несущим тут службу, то и дело предлагают горячий чай и еду. По словам полицейских, эти люди из близлежащих домов не уходят даже ночью.

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