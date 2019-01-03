Гитарист Queen Брайан Мэй выпустил первый за 20 лет сингл

Гитарист мировой легенды группы Queen, автор уникальных гитар и доктор астрофизики Брайан Мэй опубликовал трек под названием New Horizons, который посвящен окончанию многолетнего пути одноименной космической станции, которую NASA отправило к Плутону.

Любопытно, что это первый сингл Мэя начиная с 1998 года, а написать композицию его попросил Алан Штерн, главный инженер и научный сотрудник, один из руководителей этой звездной экспедиции.

Любовь к космосу и музыке, по словам Мэя, давно уже слились в его сердце в единое целое, поэтому он бесконечно рад был работать над этим проектом, а подобные космические путешествия он называет "бескрайними чудесами в бесконечном небе".

"Мы отправляемся к новым горизонтам, хватайтесь за руль", - поет маэстро, а одной из главных достопримечательностей композиции стало наличие "вокальной партии" с вдохновляющими словами от покойного ученого Стивена Хокинга.

Еще одним достижением Брайана Мэя, но уже в другой области, стали сборы его продюсерского проекта, байопика группы Queen "Богемская рапсодия", которые уже перевалили за 700 млн долларов по всему миру.