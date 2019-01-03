Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай

Государственный департамент США предупредил американских граждан о существующих опасностях при посещении Китая. По оценкам внешнеполитического ведомства, власти КНР могут препятствовать выезду американцев с территории Китая, передает агентство Reuters.

Соответствующие предостережения Госдеп разместил на своем официальном сайте. В документе сказано, что запрет на выезд из Китая может действовать в течение нескольких лет. Пекин, как отмечают американские дипломаты, может не выпускать из страны граждан США для достижения своих собственных целей. Удерживаемым американцам может быть отказано в общении с представителями дипмиссий США. Кроме того, китайские власти не признают двойного гражданства.

Между тем глава компании Apple Тим Кук не опасается ездить в Китай даже после ареста в Канаде по запросу США финансового директора корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу. "Я только что был там в октябре. И собираюсь еще раз поехать туда чуть позже в этом квартале", - рассказал он накануне в интервью телеканалу CNBC.

В начале декабря прошлого года в канадском Ванкувере по запросу американских властей была арестована финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Позже суд отпустил женщину под залог в семь миллионов долларов. После инцидента китайские власти задержали на своей территории несколько канадских граждан.