Юрий Лоза жестко раскритиковал "голубые огоньки", КВН и Винокура

Юрий Эдуардович Лоза, легендарный советский музыкант и наш любимый эксперт в области всего, основательно высказался на такую актуальную тему, как "голубые огоньки".

В частности, он небезосновательно отметил, что "из ничего нельзя создать что-то", после чего сформулировал ту же идею еще более конкретно и жестко.

"Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится. Очень долго на нашем телевидении шло искоренение профессионалов - тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе", - считает музыкант.

Причиной упомянутого "искоренения" Лоза назвал установку на покупку на Западе зарубежного контента.

Однако, по мнению патриарха отечественной эстрады, некоторое время спустя произошло следующее: "выяснилось, что купить номера на все новогодние праздники не получается. Там нет таких программ, которые бы наше телевидение устроили". Именно в связи с этим и "пришлось обращаться к рецептам, изобретённым 60 лет тому назад, ещё теми людьми, которые умели что-то создавать".

Однако "за 60 лет уже всё должно надоесть - и КВН, и знатоки, и "голубые огоньки", ведь "передачи не живут так долго".

"Это всё давно уже набило оскомину, и мы в итоге получаем то, что получаем, - нечего смотреть в новогоднюю ночь", - сокрушенно резюмировал Юрий Эдуардович.

С юмористическими передачами, полагает артист, дела обстоят "еще хуже": "КВН надоел, изжил себя. Ничего нового не придумали. Юмористические передачи идут по одному и тому же лекалу", - заявил Лоза в интервью порталу news.ru.

Что же делать в этой ужасной ситуации? У Юрия Лозы, как всегда, есть ответ: "Я бы провёл опрос россиян. Прежде всего выяснил, кого хочет видеть народ. Реально хочет видеть - не для пафоса, не для понтов, а для души".

Музыкант заверил: "ни о каких рэперах разговора там не будет". Равно как и, например, Владимира Винокура - потому что он всем надоел.

Напомним, ранее Лоза дал авторитетные рекомендации Алле Пугачевой, сурово высказался на смерть Евгения Осина и сравнил себя с группой Eagles.