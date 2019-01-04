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04.01.2019 22:55
Рубрика: Происшествия

Чаще всего машины угоняют в Москве и Московской области

Текст: Владимир Баршев

Наибольшее число угонов автомобилей в прошлом году было совершено в Москве, Московской области, а также в Краснодарском и Пермском краях.

Такие данные приводит МВД в ответе на запрос ТАСС.

Фото: James Smith / Facebook.com
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Всего за 11 месяцев 2018 года полиция поставила на централизованный учет разыскиваемых транспортных средств 11 825 похищенных машин.

Надо сказать, что это значительно меньше, чем годом ранее. В 2017 году покинули своих хозяев 21843 автомобиля. Понятно, что за один декабрь количество угонов просто не сможет настолько вырасти.

Разыскать за этот же период правоохранительным органом удалось 7 тысяч транспортных средств.

Наиболее часто угоны совершаются в ночное время с неохраняемых стоянок, или же днем с открытых стоянок крупных торговых центров.

Напомним, что приоритеты у угонщиков, которые промышляют в столице, вкусы довольно сильно отличаются от общероссийских. В Москве они предпочитают уводить от ссовые машины на автовладельцев Hyundai Solaris, Toyota Camry и Kia Rio. Понятно, это наиболее массовые машины.

В целом по России на первом месте по угонам отечественный автопром, а именно Lada. Следом идет Toyota. А На третьем месте - Hyundai.

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