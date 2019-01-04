Чаще всего машины угоняют в Москве и Московской области

Наибольшее число угонов автомобилей в прошлом году было совершено в Москве, Московской области, а также в Краснодарском и Пермском краях.

Такие данные приводит МВД в ответе на запрос ТАСС.

Всего за 11 месяцев 2018 года полиция поставила на централизованный учет разыскиваемых транспортных средств 11 825 похищенных машин.

Надо сказать, что это значительно меньше, чем годом ранее. В 2017 году покинули своих хозяев 21843 автомобиля. Понятно, что за один декабрь количество угонов просто не сможет настолько вырасти.

Разыскать за этот же период правоохранительным органом удалось 7 тысяч транспортных средств.

Наиболее часто угоны совершаются в ночное время с неохраняемых стоянок, или же днем с открытых стоянок крупных торговых центров.

Напомним, что приоритеты у угонщиков, которые промышляют в столице, вкусы довольно сильно отличаются от общероссийских. В Москве они предпочитают уводить от ссовые машины на автовладельцев Hyundai Solaris, Toyota Camry и Kia Rio. Понятно, это наиболее массовые машины.

В целом по России на первом месте по угонам отечественный автопром, а именно Lada. Следом идет Toyota. А На третьем месте - Hyundai.