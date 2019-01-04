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04.01.2019 22:49
Рубрика: Легковые авто

МВД назвало регионы России, лидирующие по угонам автомобилей

Текст: Борис Захаров

Наибольшее число угонов автомобилей было зафиксировано в 2018 году в Москве, Московской области, в Краснодарском и Пермском краях.

Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. Согласно этим сообщениям, за 11 месяцев 2018 года на централизованный учет разыскиваемых транспортных средств было поставлено 11 825 автомобилей, похищенных на территории Российской Федерации.

При этом за минувший год удалось обнаружить более 7 тысяч автомобилей, находившихся в розыске.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Как ранее сообщала "РГ", в минувшем году наиболее популярными моделями у угонщиков были Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser. Также в сводках страховых компаний фигурировали ВАЗ-2121, ГАЗ и УАЗ "Патриот".

В Москве угонщики чаще всего выбирают модели Toyota - RAV4 и Land Cruiser. В северной столице самая угоняемая марка - Hyundai, а среди моделей - Santa Fe. Toyota RAV4, Kia Rio и Hyundai Solaris также лидируют и в других регионах России. По мнению страховщиков, эти машины редко перепродаются с перебитыми номерами. Как правило, они идут на разбор и продаются по частям.

Популярность вышеупомянутых моделей у угонщиков связана в том числе и с тем, что многие модели из списка оснащались устаревшими охранными системами, которые давно знакомы угонщикам. Наибольшее количество угонов по статистике приходится на период с 20:00 до 04:00, в ночь на вторник и четверг. В воскресенье автомобили воруют в два раза реже.

#автомобили