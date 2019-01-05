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05.01.2019 04:42
Рубрика: Спорт

Брагин: Не засчитали наш чистый гол, никакого движения коньком не было

Текст: Илья Соболев

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение своей команды в полуфинале молодежного (U20) чемпионата мира по хоккею, проходящего в канадском Ванкувере. В матче 1/2 финала наши с минимальным счетом уступили США - 1:2.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Фото: Крис Бэрри/РИА Новости

"Так бывает в хоккее, они на один гол больше забили, хотя по голевым моментам у нас было двойное преимущество. Они немножко лучше начали, вторая половина полностью была за нами. Третий период они просто играли на удержание. Претензий к ребятам нет, силы все отдали, все боролись, не хватило одного гола, - сказал Брагин в эфире "Матч ТВ".

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Так же наставник нашей "молодежки" прокомментировал эпизод с незасчитанным голом россиян в первом периоде. На восьмой минуте матча шайба от конька Никиты Шашкова залетела в ворота американцев, однако рефери посчитали, что россиянин совершил намеренное движение ногой, чтобы гол состоялся. По правилам это запрещено. "Скажу, что мы забили чистый гол, вот в чем вопрос. Никакого движения коньком не было. В таких играх очень важно, кто забьет первый гол. Мы предполагали, что много голов не будет. Немножко попали в ситуацию, когда противнику было проще играть. При счете 2:1 полностью завладели преимуществом, но не смогли забить второй гол. Забей мы его - дожали бы", - подчеркнул Брагин.

После матча многие из российских ребят не смогли сдержать слез, в частности, капитан нашей сборной Клим Костин.

Фото: Reuters/Geoff Burke-USA TODAY Sports
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"То, что сказал Костину после игры останется между нами", - был категоричен главный тренер сборной России.

В полночь с 5 на 6 января наши сыграют за "бронзу" с неудачником второго полуфинала, в котором встречаются сборные Финляндии и Швейцарии.

"Ребята переживают. Как и мы, они чувствуют, что все было рядом. Главная задача - успокоить их и подготовиться к завтрашней игре. Посмотрим второй полуфинал, важно правильно подготовиться и определиться с планом на игру, - заключил Брагин.

Спорт Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019
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