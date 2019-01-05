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05.01.2019 16:25
Рубрика: Власть

МИД РФ не видит причин менять задержанного американца на Бутину

Текст: Константин Волков

Российское внешнеполитическое ведомство не видит причин менять задержанного в РФ гражданина США Пола Уилана на арестованную в Америке российскую гражданку Марию Бутину. Об этом заявил 5 января замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает "Интерфакс".

По словам дипломата, Уилану пока не предъявлено обвинение, поэтому нет причин "ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов, разменов".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Также Рябков отметил, что американская сторона "никогда не будет готова вести диалог в спокойном ключе", и что "американские коллеги выступили с далеко идущими выводами еще, по сути, даже до появления первичной информации о произошедшем".

Рябков, кроме того, подчеркнул, что Москва продолжит говорить о скорейшем освобождении Марии Бутиной, в отношении которой в США возбуждено уголовное дело - ее подозревают в работе в качестве иностранного агента.

"Сделка со следствием, на которую она пошла - это результат очень тяжелых условий ее содержания и психологического давления", - сказал российский замминистра.

2 января американский бизнесмен Уильям Браудер заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что российские власти специально задержали Уилана, чтобы в дальнейшем обменять на Бутину.

Пол Уилан был задержан в Москве 31 декабря "при проведении шпионской акции", согласно информации ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".

Уилан работает директором по безопасности американской компании BorgWarner, специализирующейся на продаже запчастей для автомобилей. Ранее он служил в морской пехоте США и воевал в Ираке, но в 2008 году был уволен за воровство.

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