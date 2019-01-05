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Верника оштрафовали за езду по Камергерскому переулку на 500 рублей

Драматический театр
    05.01.2019, 19:48
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Актера МХТ имени Чехова Игоря Верника оштрафовали за езду по столичному Камергерскому переулку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, штраф составил 500 рублей.

Источник заявил следующее: "Верник признан виновным в езде по тротуарам и оштрафован на 500 рублей".

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
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Ранее стало известно, что полиция Москвы начала административное расследование в отношении Верника, который на своем Range Rover проехал по пешеходной зоне.

Интересно, что пресс-атташе театра Мария Малкина заявила, что сотрудники МХТ имеют официальное разрешение на въезд в Камергерский переулок. В том числе и Верник.

Сам возмутитель спокойствия прокомментировал эту загадочную историю примерно так же: "3 января я ехал к шести часам вечера на спектакль на место своей работы в МХТ имени Чехова, который расположен в Камергерском переулке", добавив: разрешение у него есть, а информация о том, что он ездит с охраной - "бред".

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