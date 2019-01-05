СК проверит гибель туристов под лавиной в горах Сочи

Следователи начали проверку по факту гибели двух туристов, попавших под лавину в горах Сочи. Об этом в субботу сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Оба погибших прибыли на курорт из Москвы, оба 1983 года рождения. Погибли они во время катания за пределами специально оборудованных трасс, - рассказали в ведомстве.

Как уже писала "РГ", сегодня днем под лавиной оказались двое мужчин, их знакомый вызвал спасателей. Из-под снега были извлечены два человека без сознания. В течение часа проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали положительного результата.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.