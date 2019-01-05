Магнитогорцы рассказали о подозрительных предложениях коммерсантов

О причинах трагедии в жилом доме по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске на шестые сутки после взрыва по-прежнему ничего неизвестно. По последней информации от официального представителя Следственного комитета России, следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места обрушения фрагментах не обнаружено. А пока правоохранительные органы держат паузу, люди выдвигают свои версии.

Самая страшная: а вдруг это теракт? Но правоохранители утверждают, что эту версию они также проверяют и никаких подтверждений нет.

Все версии в Следственном комитете не озвучивают. Но одна из возможных - это непрофессиональные действия так называемых "серых" фирм, которые крутятся вокруг настоящих газовых профессионалов.

На эту версию "РГ" натолкнул разговор с жителем пострадавшего седьмого подъезда Алексеем Поздняковым. Тем самым, который вывел из опасной зоны восемь человек, свою семью и соседей, через балкон соседнего подъезда.

- Официальная проверка всего газового оборудования дома проводилась у нас весной и, насколько мне известно, никаких недочетов выявлено не было, - сообщил Алексей. - Проверку газовая служба провела организованно - в течение одного дня. Об этом заранее повесили объявление. Но были и другие "газовщики". Эти начали ходить по домам летом и предлагать услуги по замене газового оборудования. Мы к себе этих деятелей не пустили. Я и к отцу на улицу Ворошилова сразу позвонил - предупредил, чтобы он их на пороге разворачивал. Кстати, потом и на подъездах появились объявления о том, что в городе под видом специалистов газовой службы работают мошенники.

Как удалось выяснить "РГ", лже-газовщики ходили по домам в рабочих комбинезонах, звонили в квартиры и заявляли, что пришли для проверки. А затем, покопавшись на кухне, заявляли о необходимости замены газовых вентилей или шлангов.

- Ко мне эти люди не заглядывали, - рассказал пострадавший из восьмого подъезда дома 164 по проспекту Карла Маркса Альберт Исхаков. - Но в соседнем доме по улице Сталеваров бабушка отдала этим "газовщикам" за замену шланга пару тысяч рублей и никакой квитанции взамен от них не получила. Не знаю, правда, чем закончилась эта история.

- К нам звонки от жителей на эту тему поступали с конца лета по глубокую осень, - сообщили в одном из СМИ Магнитогорска. - Люди жаловались, что жертвами таких визитов становятся их пожилые родственники, которые сначала разрешали "газовщикам" заменить тот или иной узел, отдавали за это деньги, а потом начинали сомневаться, правильно ли они сделали, и звонить своим детям. Был случай, когда бабушка после ухода мошенников почувствовала запах газа и даже вызывала аварийную газовую службу.

Говорят, что в подъездах домов видели листовки с предложением услуг по замене газового оборудования от некой фирмы, их оставляли на подоконниках и раскидывали по почтовым ящикам. Однако найти их следов на месте трагедии не удалось.

Как сообщила начальник обслуживающего пострадавшую десятиэтажку ЖЭУ № 28 Татьяна Томукевич, информация о том, что представители какой-то организации ходят по квартирам и предлагают установить газоуловители от граждан, поступала.

Их официально предупреждали о необходимости быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников, развешивали на подъездах соответствующие объявления. Но уборщицы ЖЭУ каких-то рекламных листовок, которые помогли бы выяснить, что за фирма предлагает свои услуги, в домах не находили. Иначе бы сразу принесли их в домоуправление и передали куда следует.

В полиции Магнитогорска информацию, полученную от горожан, комментировать отказались. Однако, как пояснили "РГ" собственные источники в правоохранительных органах, без внимания она не осталась.

Действительно, кто может поручиться, что кто-то из жителей 48 квартир обрушившегося подъезда незадолго до трагедии не пустил к себе в дом непрошенных гостей в спецовках?

- Борьба с подобного рода "коммивояжерами", предлагающими жителям купить новый газоуловитель или другое оборудование, ведется в основном профилактическими мерами, - сообщил источник "РГ". - Зачастую в их действиях даже нет состава преступления - купили оптом, продают в розницу со своей наценкой. Так ведь работают же, ходят по квартирам, предлагают. Однако если речь идет об установке газового оборудования работниками структуры, не имеющей соответствующей лицензии, то это уже серьезное правонарушение.

Если версия о доморощенных газовиках найдёт своё подтверждение в ходе следствия, то это говорит о том, что в зоне риска оказывается почти вся страна. Точно такие коммивояжёры ходят по домам в Москве и Воронеже, Магадане и Владивостоке. Ведут себя по-разному - одни просто предлагают замену оборудования или деталей, но уговоров-угроз гораздо больше.

В столице корреспонденту "РГ" пришлось пообщаться с такими коммерсантами. Эти люди сначала разложили по ящикам листовки с требованием замены оборудования и угрозами отключить газ в случае отказа. Затем эти же граждане стали названивать в квартиры жильцов. Что интересно, у них были все персональные данные прописанных. А на вопрос, откуда они знают, кто где живет, отвечали, что все частные потребители газа внесены в специальную базу данных и отвертеться не получится.

В городской газовой службе посоветовали не обращать внимание на этих грубиянов. В полиции заявление о деятельности этих граждан принимать отказались. Хотя в законе есть ответственность за непрофессиональное вмешательство в работу газового оборудования. Но работает эта статья очень редко.

Справка "РГ"

КоАП РФ Статья 9.23. Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (введена Федеральным законом от 05.12.2016 N 412-ФЗ)

1. Нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

2. Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

3. Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

4. Уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, либо уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

5. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 - 4 настоящей статьи, приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.

6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 - 4 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.